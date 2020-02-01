Bursa'dan 41 yardım tırı deprem bölgesi ile İdlib'e uğurlandı - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bizim milletimiz fakir fukaraya, mazluma ve çeşitli afetlere maruz kalmış insanlara, sınırların sadece içerisinde değil sınırlarımızın ötesinde de tarih boyunca sahip çıkarak ayakta kalmıştır ve onların duasını almıştır." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından "Yolun İyilik Olsun" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Bursa İl Müftülüğü, ilçe müftülükleri ve sivil toplum kuruluşlarınca, deprem bölgesi Elazığ'daki mağdurlar ve İdlib'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 41 tır yardım malzemesi toplandı.

Uğurlama törenine Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bursa Valisi Yakup Canbolat ve İl Müftüsü İzani Turan da katıldı.

Prof. Dr. Erbaş, yaptığı konuşmada, toplanan yardım malzemelerinin deprem bölgelerine ve zulmün devam ettiği sınır ötesine gideceğini söyledi.

Daha önce Suriye'nin farklı bölgelerindeki mazlumlara yardım ulaştırdıklarını belirten Erbaş, "Mazlumun, fakirin fukaranın, garip gurabanın yanında yer almak bizim varlık sebeplerimizden birisidir. Bizim milletimiz fakir fukaraya, mazluma ve çeşitli afetlere maruz kalmış insanlara, sınırların sadece içerisinde değil sınırlarımızın ötesinde de tarih boyunca sahip çıkarak ayakta kalmıştır ve onların duasını almıştır." diye konuştu.

Türkiye Diyanet Vakfı olarak geçen Kurban Bayramı'nda 149 ülkeye ulaştıklarını anlatan Erbaş, "Biz o uzak beldelere sadece birkaç kilo kurban eti götürmüyoruz, bunun ötesinde bu milletin sevgisini götürüyoruz, bayrağımızı tanıtıyoruz. Biz uzak diyarlara, ne kadar uzak olursa olsun hep kervanlarımızı dolu götürmüşüz, boş getirmişiz. Ama sömürgeciler, zalimler, kervanlarını hep boş götürmüş, dolu getirmiş. İşte farkımız bu." ifadelerini kullandı.

"Mazlumların duaları ile ilelebet ayakta kalacağız"

Ali Erbaş, Türkiye'nin, kimsenin toprağının altındaki ve üstündeki zenginlikleriyle ilgilenmediğini dile getirdi.

"O toprağın üstündeki aç açıkta olan insanlarla fakir fukara, garip guraba, afete zulme maruz kalmış insanlarla ilgileniyoruz." diyen Erbaş, şöyle konuştu:

"Bu tırların içerisindeki malzemelere belki de ihtiyacı olan kardeşimiz, 'Benim ihtiyacım var ama Elazığ'daki depremzede kardeşimizin daha fazla ihtiyacı var. İdlib'deki mazlum kardeşimizin benden daha fazla ihtiyacı var.' diyerek bir isar ruhu içerisinde verdiklerini düşünüyorum. Allah'ın sevdiği insanların verdikleriyle dolan bu tırlar, Allah'ın mazlum kullarına, çeşitli afetler sebebiyle zor duruma düşmüş kardeşlerimize gidecek inşallah. Biz ne kadar çok infak edersek mazlumların duaları ile ilelebet ayakta kalacağız."

Konuşmaların ardından Ali Erbaş ve protokol üyeleri, tırları bölgelere uğurladı.