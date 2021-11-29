BURSA'DAN 9 ÜLKEYE ÇÖĞÜR İHRACATI YAPILIYOR - Son Dakika

Fırtına İstanbul dahil pek çok ili perişan etti, uyarılar devam ediyor

TÜRKİYE'nin mobilya ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Bursa'nın İnegöl İlçesi, çöğür ve fidancılıkta da iddiasını ortaya koydu. İnegöl'de bu yıl 15 milyon çöğür bitkisi üretilip ihraç ediliyor.

Türkiye'nin çöğür ihtiyacının yüzde 70'ini karşılayan İnegöl, 9 ülkeye fidan ihracatına başladı. Fidan ve çöğür ihracatından toplam 10 milyon dolar döviz girdisi sağlanması hedefleniyor. Yetiştirdikleri ürünü, Türkiye'nin birçok bölgesine satan Kırsal Cerrah Mahallesi'ndeki üreticiler, bu yıl Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Bosna-Hersek, Kosova, Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan ve Azerbaycan olmak üzere 9 ülkeye ihracat yapmaya başladı. Cerrah Mahallesi Muhtarı Hasan Ayar, 'Mahallemizde yetiştirilmekte olan çöğür ve aşılı fidanın hasadına başladık. Türkiye'nin çöğür üretiminin yüzde 70'ini ilçemiz karşılıyor. 15 milyona yakın çöğür üretildi. Bunun 5 Milyonu Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Bosna-Hersek, Kosova, Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan ve Azerbaycan olmak üzere 9 ülkeye ihraç edilecek. Diğer kalan kısmı ise Türkiye genelinde satışa sunuluyor. Bu yıl talebe yetişmek için zorlandık. Keşke biraz daha fazla üretim yapsaydık. Mahallemizin yüzde 90'ı fidan üretimi yaparak geçimini sağlıyor. Toprağımızın verimli olmasından dolayı her çeşit fidan üretimini yapabiliyoruz. dedi.