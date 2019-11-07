Bursa'dan Ağrı'daki köy çocuklarını ısıtan yardım

Bursa'nın Nilüfer ilçesinden Ağrı'ya gönderilen bot, mont ve kırtasiye malzemeleri köy çocuklarına ulaştırıldı.

İlçedeki Nesrin Fuat Bursalı İlkokulunun öğretmenlerinden Hasan Aslan, Kardeş Okul Projesi kapsamında, kış mevsiminin sert geçtiği Ağrı'daki köylerde eğitim gören öğrencilere yardım sağlamak için çalışma başlattı.

Öğretmen, öğrenci ve velilerin de desteğiyle çok sayıda bot, mont, oyuncak, kırtasiye malzemesi ile yazıcı ve projeksiyon makinesi, kargo ile Ağrı'daki Dönerdere Köyü İlkokuluna gönderildi.

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Faruk Tekin, gönderilen yardımları köy çocuklarına dağıtarak, hiç görmeden kendileriyle gönül bağı kuran arkadaşlarından gelen mektupları da teslim etti. Giysilerini ve oyuncaklarını alan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.

Tekin, Bursa'dan gönderilen yardımların, hem kendileri için hem de çocuklar için çok anlamlı olduğunu söyledi.

"Çok mutlu oldum ve duygulandım"

Doğudan batıya kurulan kardeşlik köprüleriyle öğrenciler arasındaki bağın daha da güçlendiğini ifade eden Tekin, şöyle konuştu:

"Bu yardımı duyduğumda çok mutlu oldum ve duygulandım. Hiç üşenmeden kalktım bu köye geldim. Bursa ilimizden bir ilkokulumuzda, öğretmen ve öğrencilerin, buradaki en uzak köylerden birine yardım göndermesi beni çok etkiledi. Kışlık, bot, mont ve kırtasiye malzemelerinden tutun da bir öğrencinin ihtiyacı olan her şeyi, oradaki kardeşleri göndermişler. Buradaki kardeşlerini mutlu ettiler ve çok da sevindirdiler. Biz de buraya gelerek buna ortak olmak istedik. Burası bizim uzak köylerimizden bir tanesi."

Tekin, bölgede iklim şartlarının çok zor olduğuna işaret ederek, yardımlarla öğrenciler ve şehirler arasında gönül birlikteliğinin kurulduğunu vurguladı.

Köy çocuklarının kışlık bot ve mont ihtiyacının bulunduğunu aktaran Tekin, "Bu yardımları da kendileri gibi öğrenci arkadaşlarının karşılaması, çok büyük ve güzel bir davranış. Bu, bir kardeşlik köprüsüdür, sadece bir yardım değil, aynı zamanda öğrenciler arasında mektup arkadaşlığıdır. Öğrenci ve öğretmenler arasındaki ilişkiyi güçlendirmek niyetindeyiz. Biz, Kardeş Okul Projesi ile batıdaki okullarımızla doğudaki öğrencilerimizi bir araya getiriyoruz." diye konuştu.