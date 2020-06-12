Bursa'dan Artvin'e gidiyorlardı...Sivas'ta feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Bursa'dan Artvin'e gidiyorlardı...Sivas'ta feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Bursa'dan Artvin'e gidiyorlardı.

Bursa'dan Artvin'e gidiyorlardı... Sivas'ta feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı Bursa'dan Artvin'e giden aile Sivas'ta trafik kazası geçirdi 2 kişi öldü 2 kişi yaralandı SİVAS - Bursa'dan Artvin'e giden aile Sivas'ta trafik kazası geçirdi. Meydana gelen kazada 2 kişi öldü 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Bursa'dan Artvin'e gitmekte olan Özcan Günyönetimindeki 34 BTU 582 plakalı otomobil, Zara ilçesi Canova köyü yakınlarında yoldan çıkarak menfeze çarptı. Meydana gelen kazada araçta bulunan Perihan Günve Sefine Yasalolay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Özcan Gün ile Kurtuluş Yasalyaralandı. Yaralılar Zara Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, hayatını kaybedenler Zara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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