Bursa'dan Avrupa'ya antibakteriyel kumaş ihracatı - Son Dakika
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Bursa'dan Avrupa'ya antibakteriyel kumaş ihracatı

6 saat önce

Bursa'da ihracat ağırlıklı çalışan bir tekstil firması, Avrupa'dan gelen antibakteriyel kumaş taleplerini karşılamak için yoğun mesai harcıyor.

Bursa'da ihracat ağırlıklı çalışan bir tekstil firması, Avrupa'dan gelen antibakteriyel kumaş taleplerini karşılamak için yoğun mesai harcıyor.

Gürsu ilçesinde faaliyet gösteren ve hazır giyim ürünlerinin yüzde 85'ini yurt dışına satan firma, son dönemde özellikle Avrupalı müşterilerinden gelen talepler üzerine antibakteriyel kumaşa da yöneldi.

Çok sayıda testten başarıyla geçen ve 15 yıkamaya kadar bakteri tutmama garantisi sağlanan kumaşla,r şirketin müşterilerinden tam not aldı.

İlay Tekstil Fabrika Müdürü Fikri Savaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle kadın ve çocuk giyimine yönelik çalıştıklarını söyledi.

Son dönemde hijyenik ürünlerin revaçta olduğunu belirten Savaş, şöyle devam etti:

"Bazı müşterilerimiz de kumaşlardaki hijyen konusundan dolayı taleplerini bize bildirdiler. Biz de bunun üzerine mevcut teknolojiyi kullanarak hijyen konusunda ne yapabiliriz diye düşündük. Teknolojide mevcut olan gümüş iyonları ve titandiyoksit nano kapsüllerle ilgili bir çalışma yaptık. Bunu kumaşlarımıza işledikten sonra minimum 15 yıkamaya dayanıklı antibakteriyel ürünlerimizi ortaya koyduk. En son olarak da ultraviyole ışınlarından geçirilen ürünlerimizi gönül rahatlığıyla müşterilerimize sunuyoruz."

"Tüm tekstilcilere bunu öneririz"

Savaş, ürün gönderdikleri firmalardan olumlu tepkiler aldıklarını aktardı.

İhracatın sekteye uğramaması için taleplere göre üretim yaptıklarını dile getiren Savaş, "Burada ekstra bir maliyet söz konusu. Bu dönemde ihracatımızın düşmemesi için maliyet artışını gözardı ediyoruz. İnşallah dünya bir an önce bu virüsten (yeni tip koronavirüs) kurtulur ve hayat normale döner." dedi.

Fikri Savaş, yaptıkları işlemlerle kumaşın üzerinde bakteri oluşmamasını sağladıklarını bildirdi.

Bu sistemi tüm tekstilcilerin uygulayabileceğini anlatan Savaş, şunları kaydetti:

"Hızlı bir reaksiyon göstererek müşterilerimize sunduk. Bunda da başarılı olduk. Sadece ekstra maliyet biniyor. Bu sıkışık zamanda da bu maliyeti görmemek gerekir. Ürün çok sayıda testten başarıyla geçti. Gönderdiğimiz firmalar da kendi ülkelerinde testler yaptı hatta onların raporlarında ürünün 50 yıkamaya kadar antibakteriyel özelliğini koruduğunu belirtildi. Her şeyi bilimsel olarak kanıtladık. Bilinen bir şeyi masrafına katlanarak uygulamaya aldık. Tüm tekstilcilere bunu öneririz."

Savaş, ihracatı ağırlıklı olarak Hollanda ve Almanya'ya yaptıklarını sözlerine ekledi.

Bursa'dan Avrupa'ya antibakteriyel kumaş ihracatı

İhracat, Avrupa, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:21 Kaynak: AA

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