Son Dakika Haberleri: Bursa’dan Avrupa’ya ticaret köprüsü
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Bursa’dan Avrupa’ya ticaret köprüsü

1 saat önce

Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Projesi kapsamında BTSO tarafından hazırlanan 'Türkiye ve AB Arasında Otomotiv Sektöründe Fırsatlar Bulmak ve Köprüleri Kurmak' projesinin açılış toplantısı gerçekleştirildi.

Bursa’dan Avrupa’ya ticaret köprüsü, System.String[]
Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Projesi kapsamında BTSO tarafından hazırlanan 'Türkiye ve AB Arasında Otomotiv Sektöründe Fırsatlar Bulmak ve Köprüleri Kurmak' projesinin açılış toplantısı gerçekleştirildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:37 
Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Avrupa Birliği, Türkiye, Ekonomi
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