Bursa’dan Avrupa’ya ticaret köprüsü
1 saat önce
Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Projesi kapsamında BTSO tarafından hazırlanan 'Türkiye ve AB Arasında Otomotiv Sektöründe Fırsatlar Bulmak ve Köprüleri Kurmak' projesinin açılış toplantısı gerçekleştirildi.
Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Projesi kapsamında BTSO tarafından hazırlanan 'Türkiye ve AB Arasında Otomotiv Sektöründe Fırsatlar Bulmak ve Köprüleri Kurmak' projesinin açılış toplantısı gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:37
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