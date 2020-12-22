Avrupalı firmalara hijyenik ürün ihracatı - Son Dakika

Avrupalı firmalara hijyenik ürün ihracatı

22.12.2020 10:59
Avrupalı firmalara hijyenik ürün ihracatı, System.String[]

Bursa'da yıllardır hijyen ürünleri alanında faaliyet gösteren bir işletme, Alman ve İsviçreli firmaların kendi isimlerini taşıyan ıslak mendil ve antibakteriyel jel üretimini gerçekleştiriyor.

Bursa'da yıllardır hijyen ürünleri alanında faaliyet gösteren bir işletme, Alman ve İsviçreli firmaların kendi isimlerini taşıyan ıslak mendil ve antibakteriyel jel üretimini gerçekleştiriyor.

Kolonya, sabun, ıslak havlu, şampuan, losyon ve dezenfektan üreten firma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde Ar-Ge çalışmalarına ağırlık verdi.

Üretiminin büyük bölümünü ihraç eden işletmenin, fason imalatına yeni başladığı antibakteriyel malzemeler, özellikle Avrupa pazarında ilgi görüyor.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Kimya Sektörü Konsey Başkanlığı görevini de yürüten firma sahibi İlker Duran, AA muhabirine, sektörün çok geniş bir ürün yelpazesinin olduğunu söyledi.

Duran, son dönemde özellikle Kovid-19 nedeniyle el dezenfektanı, sıvı el sabunu ve kolonya gibi ürünlerin yoğun talep gördüğünü belirterek, bu alanda inovatif çalışmalara ağırlık verdiklerini anlattı.

Ürünlere, cilt rahatsızlığı oluşturmaması için besleyici maddeler eklediklerini vurgulayan Duran, şöyle devam etti:

"İhracata yönelik özellikle ABD, Almanya, Fransa, İsviçre, Arap ülkeleri, Orta Asya ve Uzak Doğu'dan birçok talep geldi. Bunlarla ilgili inovatif ürünler ortaya çıkardık. En son çıkardığımız ürün, dezenfektanlı ıslak mendil. Almanya'da medikal alanda faaliyet gösteren bir firmaya fason üretim gerçekleştiriyoruz. 72'li, 15'li ve tek kullanımlık olmak üzere 3 versiyonda üretimini yaparak Almanya'ya gönderdik. Şu anda Almanya piyasasına dağıtılıyor. Geri dönüşleri çok olumlu yönde. İnşallah önümüzdeki günlerde yeni siparişleri üretip, göndereceğiz. Çalıştığımız firmanın medikal alanda çok geniş bir dağıtım ağı var."

"Vegan özelliğe sahip jel ürettik"

Duran, yurt dışı pazarından alıcıların, genelde alkol oranı 70 derecenin üzerinde olan ürünleri tercih ettiğini aktardı.

Üretimde bu detayı göz önünde bulundurduklarını dile getiren Duran, "Alkol bazlı ürünlerimizin 70 derece ve üzerinde olması, antiviral özelliğini ortaya çıkarıyor. Gliserin gibi cildi besleyici, nemlendirici, tahrişi önleyecek maddeler kullanıyoruz. Formülümüz çok beğenildi. Özellikle Almanya'da medikal sektörü için ön üretim yapmıştık. Orada kullananlardan olumlu dönüşler aldık. Uzun süreli kullanımda eldeki zararları önlediği ortaya çıktı. Bu anlamda tercih edilen bir ürün oldu." ifadelerini kullandı.

İlker Duran, İsviçre'den bir firmaya da fason olarak vegan özelliğe sahip tek kullanımlık jel ürettiklerini belirtti.

Bu ürünün antiviral ve alkol bazlı olduğunu bildiren Duran, "Türk firmaları olarak özellikle Kovid-19 sürecinde özgüvenimiz arttı. Dünyada rekabet edebilir duruma geldik. Birçok firmamız bu güveni sağladı. Uluslararası arenada biz de varız. Taleplere göre en kaliteli üretimi yapmaya çalışıyoruz. Ülkemizi de temsil ediyoruz. Bu sorumlulukla dünya pazarında hizmetimizi sürdürüyoruz." diye konuştu.

Avrupalı firmalara hijyenik ürün ihracatı
Avrupalı firmalara hijyenik ürün ihracatı
Avrupalı firmalara hijyenik ürün ihracatı
Avrupalı firmalara hijyenik ürün ihracatı

İlker Duran, Almanya, Alman, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupalı firmalara hijyenik ürün ihracatı - Son Dakika Ekonomi


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