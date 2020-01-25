Bursa'dan deprem bölgesine ücretsiz ulaşım - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Bursa'dan bölgeye gitmek isteyen vatandaşların ulaşımlarının ücretsiz sağlanacağını ve öncelikli ihtiyaç maddelerinden oluşan yardım hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu söyleyerek yardım Tırlarının yola çıkmak üzere olduğunu söyledi.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Elazığ'da dün akşam saatlerinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından, bölgeye gitmek isteyen vatandaşlara ücretsiz ulaşım sağlanacağını ve bölgeye ulaştırılmak üzere yardım tırlarının hazırlanma aşamasında olduğunu duyurdu.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aktaş, "Elazığ, Malatya ve çevresinde yaşanan deprem nedeniyle yakınlarını merak eden ve bölgeye ulaşmak isteyen vatandaşlarımız Beyaz Masa Alo 153, 444 16 00 ve 716 11 50 üzerinden taleplerini bize iletebilirler. Talep eden vatandaşlarımızın bölgeye ulaşımlarını ücretsiz olarak ivedilikle sağlayacağız. Elazığ ve Malatya dernek başkanlarımızla da konuyla ilgili sürekli irtibat halindeyiz. Bölgedeki valilikler, AFAD ve belediyeler ile yaptığımız görüşmeler sonucunda öncelikli ihtiyaç maddelerinden oluşan yardım hazırlıklarımız tamamlanmak üzere. Yardım TIR'larımız birkaç saat sonra yola çıkacak. Ayrıca yardım çadırlarında sıcak çorba ve çay ikramlarına da başlıyoruz inşallah. İtfaiye ve arama kurtarma ekiplerimiz de yolda bölgeye intikal ediyor" dedi. - BURSA