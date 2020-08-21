Bursa'dan dünya pazarlarına siyah incir - Son Dakika

Bursa'dan dünya pazarlarına siyah incir

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, dünyanın en kaliteli inciri kabul edilen ve İngiliz Kraliyet ailesinin mutfağına kadar giren 'Bursa Karası' siyah incirin 2020 hasadını başlattı. Başkan Alinur Aktaş, siyah incir hasadının bereketli ve son gününe kadar karlı olmasını diledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Tarım AŞ aracılığıyla şehrin markası haline gelen siyah incirin dünya pazarlarına açılması ve üreticilerin kazanımlarının arttırılması hedefiyle yürüttüğü '2020 incir hasadı' düzenlenen törenle başladı. Ahmetbey Köyü'ndeki törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç ve Atilla Ödünç, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve üreticiler katıldı. Program öncesinde Tarım AŞ Siyah İncir İşleme Merkezi'ni gezen Başkan Aktaş, yetkililerden süreç hakkında bilgi aldı. Beraberindekilerle Ahmetbey Köyü Mesire alanına geçerek siyah incirden yapılan birbirinden güzel ürünlerin tadına bakan Başkan Aktaş, daha sonra incir bahçesine uğrayarak dalından incir topladı. Başkan Aktaş, soğuk hava deposuna da giderek siyah incirlerin ihracat tırlarına yüklenmesine de yardım etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın bereketli topraklarıyla, lezzetli meyveleriyle ve tarihi İpek Yolu'nun tarım başkenti olduğunu söyledi. Bursa'nın konumu ve ekolojik yapısıyla çok önemli avantajlara sahip olduğunu belirten Başkan Aktaş, tarım alanında son zamanlarda Bursa'nın önemli adımlar attığını ifade etti. Bursa'nın tarım özelliğini daha da ön plana çıkarabilmek için Büyükşehir Belediyesi'nin ciddi destekler sağladığını dile getiren Başkan Aktaş, Bursa'nın tarım alanında da lokomotif şehir olması için projeler ürettiklerini söyledi. Bu amaçla Büyükşehir Belediyesi'nin tarımla ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla bir araya geldiğini anlatan Başkan Aktaş, "Tarımla ilgili hedefler belirleyip hep birlikte aynı hedeflere odaklanmamız gerekiyor. 8 şirketimizden birisi olan Tarım AŞ. bizler için önemli bir koz. Kırsal kalkınmaya destek olabilmek adına önemli projeler yapıyoruz. Ürünlerimizin uluslararası pazarlara açılmasına öncülük ediyoruz. Şehir ve üreticiler adına fuarlara katılıyoruz. İncirden armuta, ayvadan şeftaliye, yaban mersini ve ahududuya varana kadar tüm meyvelerimizi dünyaya tattırıyor ve pazarlıyoruz. Tarım AŞ ile Bursa'nın tarımsal kalkınmasını sağlamak adına nitelikli projeleri hayata geçiriyoruz. Farklı kurum ve kuruluşların projelerine de ortak olarak veya destek vererek çiftçimizin, üreticimizin her anlamda kazanmasına katkı koyuyoruz. Bursa'nın ve tarım ürünlerinin markalaşma sürecinin önemli sacayaklarından birisi de coğrafi işaretler ve marka tescilleridir. Tarım AŞ olarak Bursa siyah incirini "Blackbursa" markasıyla tescilledik" dedi.

Bölge Tarım Kooperatifleri Birliği adına alınan coğrafi işaret tescilinin hayati önem taşıdığının altını çizen Başkan Aktaş, uluslararası tarım ürünleri ticaretinde önemli bir gereklilik olan ve kalitenin sağlanmasında büyük önem taşıyan global GAP ve diğer kalite belgelerinin de bulunduğunu belirtti. Bu sayede Bursa adına tüm Avrupa ve Asya'ya incir, armut, biber ve benzeri tarım ürünlerinin ihracatını yaptıklarını ifade eden Başkan Aktaş, "Özellikle Hong Kong, Berlin, Madrid gibi dünyanın birçok yerinde büyük fuarlara katılarak stant açıyoruz. İncirimizi ve yanında diğer ürünlerimizi tanıtıyoruz. Bugün de 2020 yılının incir hasadını başlattık. Bütün amacımız, şehrimizin yerel değerlerini evrensel değere dönüştürmektir. Süreci doğru bir şekilde yöneterek sağlıklı sonuçlar elde etmektir. İnşallah elbirliği ile bu amacımıza ulaşacağız. Ürünün yetiştirilmesinden hasadına, ambalajlanmasından sevkiyatına kadar tüm süreçlerde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu çıtayı daha da yukarıya kaldırmak, Bursa'nın hedeflerine daha hızlı ulaşmasını sağlamak görevimizdir. Siyah incir hasadının bereketli olmasını, son gününe kadar karlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, siyah incirin şehrin bir markası olduğunu ve şehirle özdeşleştiğini söyledi. Tüm kurumların el ele vermesiyle güzel işlerin ortaya çıktığını ve üreticilerin daha fazla kazandığını anlatan Gözgeç, Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü projenin bu hedefe hizmet ettiğini anlattı.

Milletvekili Atilla Ödünç de Bursa'da yetişen siyah incirin kalitesiyle diğer incirlerden daha fazla öne çıktığını belirterek, bu ürünün tüm dünyaya pazarlanmasının önem arz ettiğini anlattı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül ise, Bursa'nın iklimi ve coğrafyası sebebiyle birçok ürünü en üst kalitede ve miktarda üretme imkanı bulduğunu anlattı. Siyah incirin Bursa'yla artık özdeşleştiğini aktaran Aygül, hasat programını düzenleyen Büyükşehir Belediyesi'ne ve Tarım AŞ'ye teşekkür etti.

Proje paydaşlarından Uludağ Yaş Sebze ve Meyve İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Senih Yazgan, Bursa siyah incirinin dünyada eşi benzeri olmayan bir ürün olduğunu ifade etti. İsrailli yetkililerin Bursa'ya gelip incir fidanlarını toplayıp ülkesine götürdüğünü, Bursa'daki iklim parametrelerini birebir seralarda uygulayarak bu inciri üretmeye ve geliştirmeye çalıştığını anlatan Yazgan, "Bu ürün gerçekten bir incidir. Bunun değerini gerçek anlamda bilmeliyiz. Bunu korumak hepimizin görevidir. Bu incirin bir sezon boyunca var olacak olan fiyat politikasını konuşmalıyız. Bu ürünün satılabilirliği var. Marketlerde egzotik ürünler rafında satılıyor. Uzak doğu bizim için yeni bir pazar. Şuan karantina sıkıntısı olmadan gönderebildiğimiz tek pazar Hong Kong, Singapur ve Malezya'dır. Bu ürün geleceğin mirasıdır" dedi.

Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı Raif Döner, Bursa'nın incisi olan incirin endemik denecek kadar önemli ürün olduğunu söyledi. Bu sene sezonun güzel bir fiyatla açıldığını ve üreticinin memnun kaldığını anlatan Döner, incir hasadını düzenleyen ve üreticiyi destekleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür etti.