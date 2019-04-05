Son Dakika Haberleri: Bursa'dan Dünyaya Açılan İhracat Kapısı

Bursa'dan Dünyaya Açılan İhracat Kapısı

39 dakika önce

3F Fast Fashion Factory Gümüş ihracat Ödülüne layık görüldü

Bursa'dan Dünyaya Açılan İhracat Kapısı, System.String[]

ULUDAĞ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ve Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nce (UHKİB) bu yıl 11'incisi düzenlenen 'İpek Böceği İhracat Ödülleri' sahiplerini buldu. 2017'de Bronz ihracatçı ödülü alan 3F ( Fast Fashion Factory) bu sene Gümüş ihracatçı ödülüne layık görüldü.

Uludağ İhracatçılar Birliği binasında gerçekleşen törene Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, UHKİP Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay ile tekstil ve hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren firmaların temsilcileri katıldı.

Gecenin dikkat çeken ismi ise bir önceki sene Bronz İhracatçı Başarı Ödülüne layık görülen bu yıl da Gümüş İhracatçı Başarı Ödülünü kazanan 3F (Fast Fashion Factory) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ilıman ve Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Olağaner oldu.

Ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunan ihracatçı firmaların ödüllendirilmesini son derece anlamlı bulduğunu ifade eden Murat Ilıman ödül töreniyle ilgili '' Bursa olarak artık sadece tek bir pazara odaklanmış değil, global ölçüde dünyanın tamamını pazar kabul eden bir anlayışa sahibiz. Uluslararası ticarette gücümüzü arttırmak üzere üstlendiğimiz rol bize Türkiye'nin küresel anlamda kurduğu ticari bağları daha da güçlendirmek gibi önemli bir sorumluluk yüklüyor. Bizde bu anlayışa uygun olarak 200 çalışanımız ve 5000 m2 alana kurduğumuz dev tesisimizle İspanya, Almanya, Polonya, İsveç, Amerika gibi birçok ülkeye ihracat yaparak, Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde güçlü bir Türk markası olma yolundaki hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz '' dedi.

Tekstil markalarına tasarım ve üretim yapmak üzere kurulan 3F, dünyaca ünlü markalar için ürünler geliştirerek Türkiye ihracatının gelişimine katkı sağlıyor. 2015 yılında kurulan, 5000 metrekare üretim alanına sahip ve 200 kişilik uzman çalışan kadrosundan oluşan 3F Aş'nin yönetim kurulunda Murat Ilıman, Tolga Olağaner ve üretim kadrosunun başında da Nedim Kurtuluş yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:40 Kaynak: Bültenler

Gümüş, Bursa, İhracat, Güncel
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