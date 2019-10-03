Bursa'dan dünyaya "otopark" ihraç ediyorlar
58 dakika önce
Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde faaliyet gösteren bir firma, 56 ülkeye teknolojik otopark sistemleri ihraç ediyor.
Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde faaliyet gösteren bir firma, 56 ülkeye teknolojik otopark sistemleri ihraç ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:26
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