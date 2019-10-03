Son Dakika Haberleri: Bursa'dan dünyaya "otopark" ihraç ediyorlar
Son Dakika Ekonomi Haber

Bursa'dan dünyaya "otopark" ihraç ediyorlar

58 dakika önce

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde faaliyet gösteren bir firma, 56 ülkeye teknolojik otopark sistemleri ihraç ediyor.

Bursa'dan dünyaya

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde faaliyet gösteren bir firma, 56 ülkeye teknolojik otopark sistemleri ihraç ediyor.

Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:26 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gemlik Belediye Başkanı, rehin alınan yardımcısını kapıyı kırarak kurtardı
Kestane dalında 10 lira, mangalda 70 lira Bursa'da bir baba 4 çocuğuyla motorda yolculuk yaptı Altın güne düşüşle başladı! İşte güncel fiyatlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 12:24:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'dan dünyaya "otopark" ihraç ediyorlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]