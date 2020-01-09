Bursa'dan geçen yıl 187 ülkeye ihracat yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bursa'dan geçen yıl 187 ülkeye ihracat yapıldı - Son Dakika Ekonomi

Bursa'dan geçen yıl 187 ülkeye ihracat yapıldı

6 saat önce

Türkiye'nin sanayi kentlerinden Bursa'da ihracatçılar, geçen yıl 187 ülke ve özerk bölge ile 14 serbest bölgeye 14 milyar 987 milyon 145 bin dolarlık dış satım yaptı.

Bursa'dan geçen yıl 187 ülkeye ihracat yapıldı, System.String[]

Türkiye'nin sanayi kentlerinden Bursa'da ihracatçılar, geçen yıl 187 ülke ve özerk bölge ile 14 serbest bölgeye 14 milyar 987 milyon 145 bin dolarlık dış satım yaptı.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgilere göre, ihracatta İstanbul ve Kocaeli'nin ardından 3'üncü sırada yer alan Bursa, ülkenin toplam dış satımından yüzde 9 pay aldı.

Bursa'nın ihracatında otomotiv sektörü başı çekti. OYAK Renault, TOFAŞ, Bosch ve Karsan gibi dev firmaların faaliyet gösterdiği Bursa'da otomotiv endüstrisi, 8 milyar 339 milyon 524 bin dolarlık ihracatla ilin toplam ihracatının yüzde 56'sını gerçekleştirdi.

Otomotiv sektörünün ardından en fazla ihracat, 1 milyar 569 milyon 963 bin dolarla "hazır giyim ve konfeksiyon" sektörünce yapıldı.

Kent ihracatında "tekstil ve ham maddeleri" sektörü üçüncü sırada yer aldı. Sektörün 2019 yılındaki dış satımı 1 milyar 84 milyon dolar oldu.

22 organize sanayi bölgesinin bulunduğu Bursa'da "çelik", "makine ve aksamı", "demir ve demir dışı metaller", "elektrik elektronik", "iklimlendirme sanayi", "kimyevi maddeler ve mamulleri" ile "mobilya, kağıt ve orman ürünleri" sektörleri de 100'er milyon doların üzerinde ihracat yaparak ülke ekonomisine önemli ölçüde katkı sağladı.

En fazla ihracat Avrupa ülkelerine

Bursa'dan çoğunluğu otomotiv endüstrisi olmak üzere en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu. Bu ülkeye dış satım geçen yıla göre yüzde 0,94 azalışla 1 milyar 947 milyon 485 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bursa'nın en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında İtalya ikinci, İspanya ise üçüncü sırada yer aldı. İtalya'ya dış satımın tutarı 1 milyar 602 milyon 868 bin dolar, İspanya'ya ihracatın tutarı ise 1 milyar 113 milyon 65 bin dolar oldu.

Kentten, ABD, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Cezayir, Çin, Fas, Fransa, Hollanda, Irak, İsrail, Libya, Macaristan, Mısır, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Slovenya ve Ukrayna'ya da 100'er milyon doların üzerinde ihracat yapıldı.

İhracat, Türkiye, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:06 Kaynak: AA
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