Bursa'dan geçici olarak Tunceli ve Ardahan'a gönderilen memurlar davayı kazandı

Mudanya Belediyesi'nde görevliyken, 6 aylık geçici görevle Tunceli Hozat ve Ardahan'a gönderilen 7 memur açtıkları davayı kazandılar. Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Bursa Şubesi Başkanı Erkan Ataman, sürgün olarak nitelendirdiği uygulamaya hukukun "dur" dediğini belirtirken, Mudanya Belediyesi ise mahkemeye gönderdiği savunmada, uygulamanın Cumhurbaşkanlığı Yönetmeliği çerçevesinde yapıldığını, geçici görevlendirmenin mobbing iddiasıyla örtüşmediğini bildirdi.



Mudanya Belediyesi'nde görevli memurlardan 4'ü Tunceli Hozat, 3'ü Ardahan'a geçici görevle gönderildi. Uygulamanın mobing ve sürgün niteliği taşıdığını ifade eden Bem-Bir-Sen üyesi Eyüp Kalkan'ın talebiyle bağlı olduğu sendika hukuk mücadelesi başlattı.



Yargılama sonunda Bursa 3.İdare Mahkemesi, uygulamanın hukuka aykırı olduğunu ifade ederek, yürütülmenin durdurulmasına karar verdi.



Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Bursa Şubesi Başkanı Erkan Ataman, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "CHP'li Bursa Mudanya Belediyesi tarafından Ardahan'a sürgüne gönderilen, üyemiz Eyüp Kalkan ile ilgili, Bem- Bir- Sen Bursa Şube Başkanlığımız hukukçularınca açılan yürütmeyi durdurma talepli davamız olumlu sonuçlandı ve yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Bem-Bir-Sen Bursa şube olarak üyelerimizin sonuna kadar yanındayız." ifadelerini kullandı.



Mudanya Belediyesi tarafından mahkemeye yapılan açıklamada; görevlendirmenin yönetmeliğe uygun olduğu hatırlatılarak, "Bu uygulama Cumhurbaşkanlığı'nın 3 Mayıs 2019 tarihinde Resmi Gazete'de yürürlüğe giren Kurumlararası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği'nde bulunmaktadır. Ardahan Belediye Başkanlığı'ndan 23 Temmuz'da personel ihtiyacı bulunduğu ve bu konuda geçici görevlendirme talebi olmuştur. 6 ayı geçmeyen görevlendirmelerde muvafakat aranmamaktadır. Geçici görevlendirmenin davacının aile birliğini olumsuz yönde etkileyecek şekilde olmadığı ve durumun geçici olduğu, mobbing iddialarının kabulünün mümkün olmadığı ortadadır" denildi



Kararın durdurulması talebinde bulunan çalışanlar, işlemin yönetmeliğin amaçladığı kamu hizmetlerinin etkin yürütülmesiyle alakası olmadığını iddia ederek, "Uygulama keyfidir. Sürgün, mobbing, yıldırma işlemi olduğu, hakkın kötüye kullanıldığı, keyfiliği hukuk düzeninin korumadığı ortadadır. Daha önce de Mudanya Belediyesi tarafından mobbing işlemlerine tabi tutulan ve asıl işi muhasebe, insan kaynakları olmasına rağmen Temizlik İşleri'nde görevlendirilen kişiler vardır. Bu kararlar da Mahkeme kararıyla iptal edilmiştir" dediler.



Mahkeme, hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, tebliğe tarihinden 7 gütn içerisinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verdi. - BURSA