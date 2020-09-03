Bursa'dan Giresun'daki sel ve heyelan mağdurlarına yardım - Son Dakika

Bursa merkezli Fetih Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Fetih-Der), Giresun'daki sel ve heyelandan etkilenen vatandaşlara gıda ve içme suyu yardımında bulundu.

Dernek Başkanı Sercan Bakır, yaptığı yazılı açıklamada, Giresun'da 22 Ağustos'ta yaşanan olaydan etkilenen vatandaşlar için sıcak yemek, temiz içme suyu ve el feneri gibi yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırıldığını bildirdi.

Mağdurların yanında olduklarını belirten Bakır, şunları kaydetti:

"Tüm gücümüzle vatandaşlarımızın yardımına koştuk. İlk etapta bölge halkına sıcak yemek ikram ettik. Yaklaşık 25 ton temiz içme suyu temin ederek dağıtımını yaptık. Elektrik sorunu yaşayanlara ise el feneri ulaştırdık. Yardım malzemeleri dağıttığımız noktalardan birine İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu teşrif ettiler. Yardım çalışmalarımızla alakalı olarak kendisi bilgi aldı. Bakanımıza destekleri için teşekkür ediyoruz."

Bakır, bölgede bulunan ekiplerinin yardım çalışmalarına devam edeceğini sözlerine ekledi.