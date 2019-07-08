Bursa'dan ilk Hac kafilesi Yenişehir'den yola çıktı
28 dakika önce
BURSA'da ilk hacı kafilesi Yenişehir Uluslararası Havalimanı'ndan dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:40 Kaynak: DHA
BURSA'da ilk hacı kafilesi Yenişehir
Uluslararası Havalimanı'ndan dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı. Hac
vazifesini yerine getirmek üzere Bursa
'nın Yenişehir, İznik
ve İnegöl
ilçelerinden toplamda 253 hacı adayı Yenişehir Uluslararası Havalimanı'ndan dualar ve gözyaşları arasında Medine'ye uğurlandı. Suud Havayolları'na ait 300 kişilik uçakla kutsal topraklara yola çıkan hacı adayları hac görevini yerine getirip Kurban Bayramı
'ndan sonra geri dönecekler. Öte yandan Yenişehir Havalimanı'ndan ikinci hacı kafilesinin ise Diyanet İşleri Başkanlığı
'nın organizasyonuyla 22 Temmuz'da kutsal topraklara gideceği belirtildi.
- Bursa
Takla atan otomobilde can pazarı
Bursa'da, minibüs şoförleri çekiç ve taşlarla birbirine saldırdı! Dehşet anları kamerada
Elektriklerin kesildiği Bursa'da hayat durma noktasına geldi
Son Dakika! Motorine 15 kuruş indirim geldi