Bursa'dan İnegöl'e uyuşturucu getirirken yakalandılar - Son Dakika

Bursa'dan İnegöl'e uyuşturucu getirirken yakalandılar
30.12.2020 16:32
Bursa'dan İnegöl'e uyuşturucu getiren şahıslar ilçe girişinde yakalandı.
Bursa'dan İnegöl'e uyuşturucu getiren şahıslar ilçe girişinde yakalandı. Olayla ilgili 4 şahıs gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine bağlı ekipleri, Bursa'dan bir araçla uyuşturucu geleceği istihbaratı üzerine harekete geçti. Araç içerisinde F.D., R.G., S.A., ve B.O. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların üzerinde ve araç içerinde yapılan aramalarda 7 çıkı halinde toplam 23,2 gram metanfetamin maddesi ve 10.445 TL para ile 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak 4 şahıstan biri ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, diğer 3 şahıs ise adliyeye sevk edildi. - BURSA
Son Dakika DSÖ'den bir korkutan açıklama daha: Aşının virüsün bulaşmasını engelleyip engellemeyeceğini bilmiyoruz Fenerbahçe Onyekuru için Monaco'yla masaya oturacak Son Dakika: İstanbul'da hareketli dakikalar! Gözü dönmüş saldırgan tıp merkezinde hemşireyi rehin aldı İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağıyla ilgili karar verildi: Yolcu başına 1.1 milyon lira tazminat ödenecek Vatandaş maske takmayanlara isyan etti: Sizde hiç mi Allah korkusu yok? Görenler şaşıp kalıyordu! Şans oyunu milyonerinin garip otomobiline polis el koydu Acun Ilıcalı, Exxen'in aylık ücretinin 9.90 TL olacağını açıkladı Son Dakika! Yemen'de hükümet yetkililerini taşıyan uçağın inişi esnasında büyük bir patlama meydana geldi