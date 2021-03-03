Bursa'dan İstanbul Havalimanı'na direkt otobüs seferleri başladı - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi ulaşım şirketi Burulaş'ın BBBUS otobüsleri, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ardından İstanbul Havalimanı'na da direkt seferlere başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, akıllı kavşak uygulamaları, yol genişletme çalışmaları, yeni raylı sistem hatları ve planlanan köprülü kavşaklarla ulaşıma büyük yatırımlar yapan belediye, Bursa'nın diğer kentler ve ülkelerle bağlantısının sağlanmasına da katkı sunuyor.

Bursalıların yoğun olarak kullandığı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşım için 2017 yılının Ağustos ayında başlatılan BBBUS otobüs seferleri, günlük karşılıklı 60 seferle aylık ortalama 70 bin yolcuya hizmet vermeye devam ediyor. Yüzde 90'a ulaşan doluluk oranıyla BBBUS, yoğun ilgi görüyor.

Yeni İstanbul Havalimanı'nın hizmete açılmasının ardından vatandaşlardan gelen yoğun talebi değerlendiren Burulaş, HAVAİST ile iş birliğine giderek Sabiha Gökçen aktarmalı olarak İGA'ya seferlere de başlamıştı.

Bursalıların aktarmasız şekilde İstanbul Havalimanı'na ulaşabilmesi için temasları yoğunlaştıran Burulaş Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar, İGA CEO'su Kadri Samsunlu ile sözleşme imzalayarak BBBUS ile İstanbul Havalimanı'na direkt seferlerin başlamasını sağladı.

Böylelikle Bursa Terminali'nden İstanbul Havalimanı'na günde 4 gidiş, 4 geliş olarak doğrudan seferler başladı. Bu arada doğrudan seferlerin yanı sıra Sabiha Gökçen'den HAVAİST aktarmalı seferler de düzenli olarak devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kentin gelecek vizyonunun turizm olduğunu, bu konuda da gerek ulusal gerekse uluslararası alanda ulaşılabilirliğin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Bu nedenle Yenişehir ve Sabiha Gökçen havalimanlarına Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşım hizmeti verdiklerini hatırlatan Aktaş, şunları kaydetti:

"Özellikle Sabiha Gökçen Havalimanı'na yaptığımız seferlerin yüzde 90 doluluğa ulaşması yapılan çalışmanın ne kadar doğru olduğunun göstergesi. Halkımızın gerek yurt içindeki farklı illere gerekse yurt dışına sorunsuz bir şekilde gitmesi, yine farklı illerden ve yurt dışından Bursa'mıza gelen vatandaşların havalimanından sonra konforlu şekilde kentimize ulaşmasını sağlıyoruz. İstanbul Havalimanı'na Sabiha Gökçen aktarmalı başlattığımız seferlere, şimdi direkt seferleri de başlatmış olduk. Hayırlı olsun."