Son Dakika Haberleri: Bursa'dan Kar Manzaraları

Bursa'dan Kar Manzaraları

1 saat önce

Bursa'nın Keles ilçesinde etkili olan yağışı nedeniyle kar seviyesi 30 santimetreye ulaştı.

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Bursa'nın Keles ilçesinde etkili olan yağışı nedeniyle kar seviyesi 30 santimetreye ulaştı. İlçe genelinde okullar yarın 1 gün süreyle tatil edilirken seyrine doyum olmaz kar manzaraları oluştu.

Bursa'nın dağ ilçelerinden olan Keles'te dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı bu günde etkisini sürdürdü. İlçenin büyük bir bölümü beyaza bürünürken özellikle Gököz Göleti'nin çevresinde seyrine doyum olmayan kar manzaraları oluştu. Okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar hava kararıncaya kadar kartopu oynayıp karın keyfini çıkardı. Park ve bahçeler kar altında kalırken ilçede kar yağışının yarın da etkili olması bekleniyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:34 Kaynak: İHA

Keles, Bursa, Güncel
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