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Bursa'dan kar manzaraları - Son Dakika

Bursa'dan kar manzaraları

24.01.2022 22:31

- Bursa'dan kar manzaraları Drone ile beyaza bürünen Bursa böyle görüntülendi Kar yağışının aralıklarla devam ettiği Bursa'da kartpostallık görüntüler havadan böyle görüntülendi.

- Bursa'dan kar manzaraları

Drone ile beyaza bürünen Bursa böyle görüntülendi

BURSA - Kar yağışının aralıklarla devam ettiği Bursa'da kartpostallık görüntüler havadan böyle görüntülendi.

Türkiye'nin dört bir yanında etkili olan kar yağışı, olumsuzluklar gibi güzel kareleri de beraberinde getirdi. Bursa'da drone operatörü Hasan Sarıtaş'ın çektiği görüntüler, beyaz ile diğer renklerin cümbüşünü gözler önüne serdi. Emirsultan'dan Tophane saat kulesine, Ulucami'den Yeşil'e kadar bir çok tarihi mekan havadan görüntülendi. Beyazın, siyah, pembe, kırmızı, yeşil ve bir çok renkle yan yana gelmesi karla birlikte gelen olumsuzlukları unutturdu.

Bursa'dan kar manzaraları
Bursa'dan kar manzaraları
Bursa'dan kar manzaraları

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Drone, Bursa, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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