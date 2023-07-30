Bursa'dan Kars'a giden otobüs şarampole yuvarlandı: 7 ölü, 22 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'dan Kars'a giden otobüs şarampole yuvarlandı: 7 ölü, 22 yaralı

30.07.2023 14:14

Bursa'dan Kars'a gitmek üzere yola çıkan yolcu otobüsü Sarıkamış'ta şarampole yuvarlandı. Kazada 7 kişi hayatını kaybederken, 22 kişi yaralandı. Güvenlik kameraları, yolcuların sefere çıkmadan önce aileleriyle vedalaştığı anları ve otobüsün Bursa terminalden çıkışını kaydetti.

Bursa'dan Kars'a gitmek üzere yola çıkan yolcu otobüsü Sarıkamış'ta şarampole yuvarlandı. 7 kişinin hayatını kaybettiği 22 kişinin yaralandığı kazada, yolcuların sefere çıkmadan önce aileleri ile vedalaştığı anlar ve otobüsün Bursa terminalden çıkış görüntüsü güvenlik kameralarına yansıdı.
Bursa'dan Kars'a gitmek üzere yola çıkan Murat Yıldız'ın kullandığı 34 TR 078 plakalı yolcu otobüsü, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şarampole devrildi. 7 kişinin hayatını kaybettiği 22 kişinin ise yaralandığı kazada otobüsün Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yolcularını alırken güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. 66 numaralı peronda yakınlarını uğurlayanlar otobüsün arkasından el sallarken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Bursa, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'dan Kars'a giden otobüs şarampole yuvarlandı: 7 ölü, 22 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
14:30 CHP'li Mahmut Tanal'ın kovaladığı 2 asker açığa alındı
14:26 CHP'li Mahmut Tanal'ın kovaladığı 2 asker açığa alındı
14:26 Galatasaray, Mauro İcardi ile 3 Sezonluk Anlaşma Sağladı, İcardi'ye Sezonluk 6 Milyon Euro Ödeyecek
14:24 Icardi resmen Galatasaray'da! 3 sezon için anlaşmaya varılan futbolcuya her bir sezon için net 6 milyon euro ödenecek
14:10 Rafet El Roman, eleştirilere isyan etti: 'Bırakın da romantik şarkılar söyleyen bir adamın biraz çapkınlığı olsun'
14:05 24 yaş küçük sevgilisiyle görüntülenen Rafet El Roman'dan çapkınlık isyanı: Bırakın da biraz çapkınlığın olsun
12:31 Türkiye, Eyyam-ı Bahur'un Etkisine Giriyor
12:28 Türkiye, Eyyam-ı Bahur'un etkisine giriyor! İstanbul'a ayrı bir uyarı var
12:05 Ünlü Oyuncu Ufuk Özkan'dan Organ Nakli Açıklaması
12:01 Siroz teşhisi konulan Ufuk Özkan hasta yatağından son halini paylaşıp, bir de güzel haber verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2023 15:00:30. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'dan Kars'a giden otobüs şarampole yuvarlandı: 7 ölü, 22 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement