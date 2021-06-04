Üye Girişi
Bursa'dan Kosova'ya kardeşlik köprüsü - Son Dakika

Bursa'dan Kosova'ya kardeşlik köprüsü

04.06.2021 10:24

Bursa'dan Kosova'ya kardeşlik köprüsü Kestel Belediyesi Kosova'nın Podujeva Belediyesi ile kardeşlik protokolü imzaladı Bursa'nın Kestel Belediyesi ile Kosova'nın Podujeva Belediye'sinin kardeşlik köprülerinin ilk temeli atıldı.

Bursa'dan Kosova'ya kardeşlik köprüsü

Kestel Belediyesi Kosova'nın Podujeva Belediyesi ile kardeşlik protokolü imzaladı

BURSA - Bursa'nın Kestel Belediyesi ile Kosova'nın Podujeva Belediye'sinin kardeşlik köprülerinin ilk temeli atıldı. "Kardeş Şehir Protokolü" ile kurulan gönül bağının her alanda güçlenerek ve büyüyerek artacağını açıklayan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, özellikle gelecek nesiller için fidan ektiklerini söyledi.

Balkan coğrafyasında kardeşlik bağlarını sosyal ve kültürel çalışmalarla güçlendiren Kestel Belediyesi ile Kosava Podujeva Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzaladı.

Kestel'in doğa ve kültürel güzelliklerinin tanıtıldığı özel ziyaretten çok etkilenen Kosava Podujeva Belediye Başkanı ve beraberinde ki heyet gösterilen dostluk ve sıcak ev sahipliği için teşekkür etti.

Tanıtım ve tanışma ziyaretlerinin ardından iki belediye arasında Meclisi Salonu'nda kardeş şehir protokolü imzalandı.

"Bu protokol ile karşılıklı işbirliği kapısını araladık"

Bursa Kosova Fahri Konsolosu Fahrettin Gülener ve Kosova Bursa Kültür Koordinatörü Recep Gündüz ve Kosovalı misafirlerin katıldığı tören de konuşan Kestel Belediye Başkanı Önde Tanır, "Belediyemiz ile görüşmelerimiz neticesinde bugün tabiri caizse uzun yıllar arkamızda güzel bir hizmet diye anacağımız bir fidan diktik. Aynı duyguları, aynı kültürü ve aynı geçmişi paylaşan iki halkın torunları olarak imzalamış olduğumuz protokolle bu birlikteliği devam ettireceğiz. İnşallah bu protokolümüzle gelecek zaman dilimlerinde tarımda, turizmde ve ticarette karşılıklı işbirliğinin de kapısı aralanmış olduk. Gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği protokolü İnşallah gelecek nesiller adına da köprü olacak." şeklinde konuştu.

"Ayrıcalıklı ve mutlu hissediyorum"

Türk misafirperverliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Podujeva Belediye Başkanı Shepejtim Bulliqi, "Bursa'ya da ilk defa geliyorum ve hakikaten kendimi ayrıcalıklı ve mutlu hissetmekteyim. Böyle güzel bir ilçede bulunmaktan, Kestel Belediye Başkanımız ve kıymetli dostlarımızla birlikte bulunmaktan gerçekten memnunum. Güzel bir adım atarak güzel bir iş birliği yaptığımıza inanıyorum. Ben de en kısa zamanda Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır başta olmak üzere diğer meclis üyelerini Kosova'da ağırlamak istiyorum. Bugün adımın attığımız bu iş birliğinin İnşallah zaman içerisinde somut verilerin alınacağına inanıyoruz. Kosova Türkiye halkı olarak gerçekten çok büyük benzerliklerimiz ve ortak noktalarımız var. Kültürümüz, geleneklerimiz ve göreneklerimiz var bunlar üzerinde karşılıklı faydaya dayanacak adımların başkanla birlikte atacağınıza inanıyorum" dedi.

Bursa'dan Kosova'ya kardeşlik köprüsü
Bursa'dan Kosova'ya kardeşlik köprüsü
Bursa'dan Kosova'ya kardeşlik köprüsü
Bursa'dan Kosova'ya kardeşlik köprüsü

Kestel Belediyesi, Kosova, Kestel, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Bursa'dan Kosova'ya kardeşlik köprüsü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Futbolda şike kumpası davasında karar verildi! Hidayet Karaca'ya bin 406 yıl hapis cezası Son Dakika: Futbolda şike kumpası davasında karar verildi! Hidayet Karaca'ya bin 406 yıl hapis cezası Üstünü betonla kapatmışlardı! Diyarbakır'daki kuyudan oluk oluk petrol aktı Üstünü betonla kapatmışlardı! Diyarbakır'daki kuyudan oluk oluk petrol aktı Camdaki Kız'daki büyük sır ortaya çıktı! Cana, Feride'ye Sedat'la yaşadığı yasak aşkı itiraf etti Camdaki Kız'daki büyük sır ortaya çıktı! Cana, Feride'ye Sedat'la yaşadığı yasak aşkı itiraf etti Hamilelik iddiaları yalanlandı! Şeyma Subaşı, hamile haberlerine cevap verdi Hamilelik iddiaları yalanlandı! Şeyma Subaşı, hamile haberlerine cevap verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük müjdesini bugün açıklıyor! İpucu: Amasra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük müjdesini bugün açıklıyor! İpucu: Amasra AK Partili Tuğrul Türkeş'ten dikkat çeken çıkış: Dükkan talan ediliyor AK Partili Tuğrul Türkeş'ten dikkat çeken çıkış: Dükkan talan ediliyor Bitcoin'de deprem etkisi yaran Elon Musk paylaşımı! Milyonlarca yatırımcı çöktü Bitcoin'de deprem etkisi yaran Elon Musk paylaşımı! Milyonlarca yatırımcı çöktü Arka Sokaklar'da yaprak dökümü! Onur Bay'ın ardından Yüsra Geyik de diziden ayrılıyor Arka Sokaklar'da yaprak dökümü! Onur Bay'ın ardından Yüsra Geyik de diziden ayrılıyor

Son Dakika Haberleri
11:58 Cana her şeyi itiraf etti! Camdaki Kız'daki büyük sır ortaya çıktı
11:47 Politika haberlerini şortla sundu sosyal medyada gündem oldu
11:44 Son Dakika: Futbolda şike kumpası davasında karar verildi! Hidayet Karaca'ya bin 406 yıl hapis cezası
11:32 Üstünü betonla kapatmışlardı! Diyarbakır'daki kuyudan oluk oluk petrol aktı
11:26 Ali Koç'un hayalleri suya düştü! Bielsa, rekor bir ücret talep etti
11:18 Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı
11:01 Dolar bugün de yükselişte! 8,72'den işlem görüyor
10:59 Milli futbolcu Muzaffer Badalıoğlu'nun annesi dolandırıldı!
10:43 Bilim insanı Robert Redfield ölüm tehditleri alıyor! Koronanın laboratuvardan yayıldığını ilk o söylemişti
10:36 Fatih Terim ve Caner arasında sürpriz görüşme! Caner'in Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşuluyor
Politika haberlerini şortla sundu sosyal medyada gündem oldu Politika haberlerini şortla sundu sosyal medyada gündem oldu         
11:48
Miras kavgası bir aileyi parçaladı: 2 kişi olay yerinde, 1 kişi hastanede yaşamını yitirdi! Miras kavgası bir aileyi parçaladı: 2 kişi olay yerinde, 1 kişi hastanede yaşamını yitirdi!         
11:38
Ali Koç'un hayalleri suya düştü! Bielsa, rekor bir ücret talep etti Ali Koç'un hayalleri suya düştü! Bielsa, rekor bir ücret talep etti         
11:27
Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı         
11:18
Otelde çocukların fotoğraf ve videolarını çeken adama tekmeli saldırı! Otelde çocukların fotoğraf ve videolarını çeken adama tekmeli saldırı!         
10:55
Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar         
10:16
Sadece tuvalet molası vermişti! Facia 3 ölü, 5 yaralı ile son buldu Sadece tuvalet molası vermişti! Facia 3 ölü, 5 yaralı ile son buldu         
09:58
Acemi hırsız Ankara'da yakalandı! Market görevlisiyle yaşanan arbede kameralarda Acemi hırsız Ankara'da yakalandı! Market görevlisiyle yaşanan arbede kameralarda         
09:26
Kanala düşen koyunları kurtarma operasyonu! Polislerin mücadelesi göz doldurdu Kanala düşen koyunları kurtarma operasyonu! Polislerin mücadelesi göz doldurdu         
00:32
Berfu-Eser Yenenler çiftinden takipçilerini gülümseten tatil pozu Berfu-Eser Yenenler çiftinden takipçilerini gülümseten tatil pozu         
21:42
Ezgi Mola'ya destek veren ünlüler hakkında suç duyurusunda bulunulunca sosyal medya ayağa kalktı Ezgi Mola'ya destek veren ünlüler hakkında suç duyurusunda bulunulunca sosyal medya ayağa kalktı         
20:22
İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak         
18:22
Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi         
18:18
İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu         
17:18
Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı         
16:29
Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı         
16:18
9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı 9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı         
15:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2021 12:01:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'dan Kosova'ya kardeşlik köprüsü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement