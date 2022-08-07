OTOBÜSTE YAŞAMINI YİTİRDİ - Son Dakika
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OTOBÜSTE YAŞAMINI YİTİRDİ

07.08.2022 21:22

BURSA'dan memleketi Giresun'a otobüsle giden Zekiye Kaboğlu (95), İzmit'e gelindiğinde yaşamını yitirdi.

BURSA'dan memleketi Giresun'a otobüsle giden Zekiye Kaboğlu (95), İzmit'e gelindiğinde yaşamını yitirdi. Yaşlı kadının cenazesi otobüsten alınarak morga götürüldü.

Bursa'dan memleketi Giresun'a otobüsle giden Zekiye Kaboğlu, İzmit'e gelindiğinde tepki vermemeye başladı. Yanında bulunan yakının fark etmesi üzerine 112 Acile haber verildi. Otobüs, saat 19.30 sıralarında İzmit Otogarı'na yöneldi. Otogara gelen sağlık ekibi, otobüsteki yaşlı kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Doktorun yaşlı kadının ilerleyen yaşı nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirlemesi üzerine yaşlı kadının cenazesi, cenaze aracına konularak morga götürüldü. Zekiye Kaboğlu'nun cenazesinin uçakla Trabzon'a, buradan da Giresun'a götürülerek toprağa verileceği öğrenildi.

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Kaynak: DHA

Kocaeli, Giresun, Bursa, Güncel, Son Dakika

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