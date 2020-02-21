Bursa'dan olimpiyatlara uzanan başarı öyküsü - Son Dakika
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Bursa'dan olimpiyatlara uzanan başarı öyküsü

7 saat önce

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek olan başarılı sporcu Bursalı Berkay Ömer Öğretir ve antrenörü Eray Açıkgöz, mezun olduğu okulda öğrencilerle buluştu.

Bursa'dan olimpiyatlara uzanan başarı öyküsü, System.String[]

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek olan başarılı sporcu Bursalı Berkay Ömer Öğretir ve antrenörü Eray Açıkgöz, mezun olduğu okulda öğrencilerle buluştu.


Bursalı milli yüzücü Berkay Öğretir 2020 Tokyo Olimpiyatları'na vize alarak büyük bir başarıya imza attı. Özel bir okulda Moderatörlüğünü Yunus Taşdelen'in üstlendiği etkinlikte öğrencilerle tecrübelerini paylaşan Öğretir ve antrenörü, olimpiyat yolunda yaşadıkları süreci aktardı.


Sporun zirvesi sayılan olimpiyatlara katılabilmenin ne denli zorlu bir süreç olduğunu dile getiren Eray Açıkgöz, bu süreçte milli sporcu Berkay'ın azim ve yüksek disiplinle çalışarak bu başarıyı elde ettiğini dile getirdi. 100 metre kurbağalama barajını 59 saniye 54 salise ile aşarak genç yaşta olimpiyat vizesi almanın heyecanını yaşayan Öğretir, aynı zamanda olimpiyat vizesini rekor kırarak aldı.


Her yıl başarılarına yenilerini ekleyerek yüzme tarihine adını altın harflerle yazdıran Berkay Ömer Öğretir, elde ettiği başarılarda eğitim gördüğü özel okulun payının büyük olduğunu belirtti. Liseye başladığı dönemden sonra spor yaşantısında ciddi bir ivme kazandığını belirten Öğretir, sunduğu imkanlardan dolayı öğretmenlerine teşekkürlerini iletti. - BURSA

Berkay Şahin, Bursa, Tokyo, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:42 Kaynak: İHA
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