Bursa'dan Sırbistan'ın Kovid-19'la mücadelesine destek - Son Dakika

Bursa'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kullanılmak üzere Sırbistan'ın Sancak Bölgesi'nde yaşayan Boşnak Müslümanlara insani ve tıbbi yardım malzemesi gönderildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, gelen yardım talepleri doğrultusunda, Bursa Büyükşehir, Osmangazi, İnegöl, Mustafakemalpaşa ve Karacabey belediyeleri, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Doruk Sağlık Grubu ile Karmed Medikal desteğiyle insani ve tıbbi yardım malzemeleri toplandı.

Malzemeleri taşıyan tır, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, Bursa Bosna Sancak Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Yusuf Öztürk, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, ilçe belediye başkan yardımcılarının katıldığı törenle uğurlandı.

AK Parti Bursa Milletvekili ve Türkiye Sırbistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Mustafa Esgin, törende yaptığı konuşmada, Sancak'taki Kovid-19 gelişmelerini yakından takip ettiğini belirtti.

İnsanlık aleminin büyük bir sınavdan geçtiğini aktaran Esgin, "Pandemiye karşı amansız bir mücadele veriliyor. Ülke olarak biz de önemli bir mücadele verdik ve veriyoruz. Hastalığın etkileri hala geçmiş değil ve mücadelemiz devam ediyor. Türkiye, bu süreçte dünyadan pozitif ayrışmış bir ülke. Bu süreçte 134 ülke, bizden yardım istedi. Türkiye büyük bir ülke. Türkiye olması gereken yerde olması gereken yardımları yapan bir ülke oldu." ifadesini kullandı.