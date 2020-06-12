Bursa'dan spor devlerine maske - Son Dakika

Bursa'dan spor devlerine maske

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) BUTEKOM'un Ar-Ge desteği verdiği ve Bursalı bir tekstil firması tarafından üretilen bez maskelerin numuneleri dünyanın dev spor kulüplerine gönderildi.

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Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) BUTEKOM'un Ar-Ge desteği verdiği ve Bursalı bir tekstil firması tarafından üretilen bez maskelerin numuneleri dünyanın dev spor kulüplerine gönderildi. Anlaşma sağlanması durumunda NBA, Bundesliga ve La Liga'da mücadele eden sporcular bu maskeleri takacak.


Bursalı tekstil firması Luno Tekstil, uluslararası standartlarda maske üretimi için Bursa Uludağ Üniversitesi ve BUTEKOM'dan Ar-Ge desteği aldı. Yürütülen çalışmalar neticesinde firma bez maskelere CE ve ISO kalite belgesi almayı başardı. Firma sahibi Levent Tümer, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve akademisyenlere teşekkür ziyaretinde bulundu. Firma ayrıca Üniversite bünyesinde kullanılmak üzere 21 bin adet maske bağışı yaptı.


Ziyarette konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, artan maske kullanım oranının tekstil sektörü için büyük bir fırsat olduğunu vurguladı. Talebi karşılayabilmek adına üretim ve yeni yatırımların bulunduğuna dikkati çeken Rektör Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, "Bu yatırımların büyük kısmı kullanılıp atılan cerrahi maske üretimine yönelik. Cerrahi maskeler tek kullanımlık olduğu için, bunların kullanılıp atılmasının hem ekonomik hem de çevresel etkileri olacağı açıktır. Bu nedenle Üniversite olarak BUTEKOM işbirliği içinde bez maske geliştirilmesi konusunda firmalara Ar-Ge desteği vermeye başladık. Geliştirilen maskelerde sadece anti-bakteriyel ve anti-viral koruma değil aynı zamanda kullanım konforu ve fayda/maliyet analizi çalışmaları konusunda da destek oluyoruz. Bu şekilde hem ülkemizde hem de dünyada bez maske üretiminin artmasını sağlayarak salgınla mücadeleye önemli bir katkı sağlıyoruz.Çalışmaya katkı sunan herkesi tebrik ediyorum. Üniversite olarak bu tür çalışmalarla hem ülkemize hem de sektörlere değer katmaya devam edeceğiz" dedi.


En az 25-30 yıkamaya kadar dayanıklı


Luno Tekstil firmasının sahibi Levent Tümer ise aylık 200 ton üretim kapasitesiyle çalışarak başta yurt dışındaki konfeksiyonculara, büyük mağaza zincirlerine ve yurt içindeki ihracatçı konfeksiyonculara örme polyester, naylon kumaş ürettiklerini söyledi. Covid-19 salgını sürecinde, daha önce aldıkları siparişlerin iptali ya da bekletilmesiyle üretimin durma noktasına geldiğini aktaran Levent Tümer, "Üniversite ve BUTEKOM ortaklığı ile ürün geliştirme ve Ar-Ge çalışmalarından sonra, hem düşük maliyetli hem de koruma özelliği iyi olan bez maskeleri ürettik. Scuba ya da dalgıç olarak da anılan örgü kumaşlara özel kimyasal aplikasyonların yanı sıra antibakteriyel, en az 25-30 yıkamaya dayanıklılık ve su iticilik özellikleri uygulayıp belgelendirdik. Yurt içi ve yurt dışındaki zincir mağazalardan çok fazla talep aldık. Günlük üretimimiz 350 bin adet civarında üretim kapasitesine eriştik" şeklinde konuştu.


Dünyanın en önemli kulüpleri ile görüşülüyor


Şimdiye kadar 4 milyon üzerinde maskeyi teslim ettiklerini açıklayan Tümer, "Başta Avrupa olmak üzere Afrika, Amerika, Avustralya'dan talepler geliyor. Kurumların haricinde spor kulüplerine de üretim yapmaya başladık. NBA'de maçların maskeli oynanmasına karar verildikten sonra bazı takımlar bizden numuneler istedi. Birkaç NBA takımı için numuneler hazırladık. Bundesliga, La Liga takımlarına da numuneler gönderdik. Bunların üretimleri için hazırız. Bayern Münih, Borussia Dortmund, Werder Bremen, Borussia Mönchengladbach için numuneler yapıldı ve sipariş aşamasındayız. NBA'den San AntonioSpurs ve Atlanta Hawks takımlarına numuneler gitti. Türkiye'deki taraftarların store gruplarıyla da görüşmelerimiz devam ediyor. Barcelona'nın sponsoru olan bir firma için numunelerimizi hazırladık.Bizlere destek veren başta Bursa Uludağ Üniversitesi ve BUTEKOM'a teşekkür ediyoruz. Ürünlerimizden Bursa Uludağ Üniversitesi personelinin kullanımı için kurumsal logolu olarak yaklaşık 21.000 adet bağış yaptık" diye konuştu.


BUÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Proje Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Karahan da maskelerin üretiminde mikrofilament ipliklerin kullanılmasıyla, hem daha düşük gözenekli hem de rahat nefes alınabilen bir yapı elde ettiklerini belirtti. Basit, ergonomik bir yapısı olsun diye tek parçadan, likralı tasarladıkları maskelerde mikro filament ipliğin haricinde ince monofilament ipliği de kullandıklarını aktaran Prof. Dr. Mehmet Karahan, "Maskeler 3 katmandan oluşuyor. Alt ve üst katman, likralı örgü yapısında. Orta katman ise statik hava boşluğundan oluşuyor. Her üç katmanı birbirine çok ince bir monofilament ipliği bağlıyor. Ortadaki statik hava boşluğu maskenin hava akımı geçirgenliğini yavaşlatarak virüslere karşı bir bariyer veya hava yastığı görevi görüyor. Bu katman virüsü, bakteriyi, tozu engelliyor ve sıcak soğuk dengesini sağlıyor. Bu maskeler de şu an anti-bakteriyel bitim işleminin haricinde yazın rahat kullanım avantajı oluşturmak adına serinletici etkisi yapan kimyasal bitim işlemi de uyguladık. Aloavera gibi rahatlatıcı bitim işlemleri üzerinde de duruyoruz" dedi. - BURSA

Uludağ Üniversitesi, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 11:39 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bursa'dan spor devlerine maske - Son Dakika Ekonomi

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