Bursa'dan Suriye'ye 7 tır yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi iş birliğiyle toplanan 7 tır insani yardım malzemesi Suriye'ye uğurlandı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi Afet Yönetim Merkezi önünde gerçekleştirilen uğurlama programında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, mazlumlar için yardım kampanyasını düzenleyenlere ve yardımseverlere teşekkür etti.

Türkiye'nin sanayi, ticaret, ihracat, yüksek teknoloji ve kalkınmayla hedefine ulaşacağını belirten Aktaş, bu kalkınmanın temelinde ise yetime ve mazluma sahip çıkan hayırseverler olduğunu dile getirdi.

Aktaş, Türkiye'nin gerçek anlamda yetimlerin, mazlumların, gariplerin sığındığı bir liman olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Avrupa'nın koca koca ülkeleri '3-5 bin Suriyeli alacağım.' derken bile farklı hesaplar yapıyor. Türkiye'nin ise birileri tepki verse de 3,5 milyon Suriyeli'ye baktığını, Bursa'nın da bu konuda gerekeni yaptığını herkes biliyor. Belki de gözü yaşlı büyüklerin veya çocukların yüzü suyu hürmetine Allah, zorluklara rağmen Türkiye'nin önünü açıyor. Dünyanın dört bir yanında yetimleri gözeten İHH'ye ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi Başkanı Hüseyin Kaptan da hazırlanan tırlarda un, yakacak, gıda, elbise ve hijyen paketleri yer aldığını kaydetti.

Konuşmaların ardından 7 tır dualarla yola çıktı.