BURSA'DAN SURİYELİ 11 BİN ÖĞRENCİYE KIRTASİYE DESTEĞİ - Son Dakika
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BURSA'DAN SURİYELİ 11 BİN ÖĞRENCİYE KIRTASİYE DESTEĞİ

03.10.2022 18:11

SURİYE'nin İdlib kenti kırsalı ile Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki okullarda eğitim öğretim gören Suriyeli öğrencilere ihtiyaçları olan kırtasiye malzemeleri dağıtıldı.

SURİYE'nin İdlib kenti kırsalı ile Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki okullarda eğitim öğretim gören Suriyeli öğrencilere ihtiyaçları olan kırtasiye malzemeleri dağıtıldı.

Suriye'de mevcut insani krizin başladığı 2011 yılından bu yana ülke içerisinde yardım faaliyetleri yürüten İHH İnsani Yardım Vakfı, çalışmalarına devam ediyor. Yeni eğitim yılının başlamasıyla Suriye içerisindeki okullarda öğrenim gören öğrencilerin ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla İHH Bursa Şubesi tarafından bir yardım organizasyonu gerçekleştirildi. Bursa'daki hayırseverlerin katkılarıyla hazırlanan 11 bin adet okul çantası ve kırtasiye seti Suriye'nin İdlib kenti kırsalı ve Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki öğrencilere dağıtıldı. İçerisinde defter, kalem, silgi, cetvel takımı ve boyama kalemi gibi kırtasiye malzemelerinin bulunduğu setler ve okul çantalarını alan öğrenciler mutlu oldu. İHH Suriye Çalışmaları Eğitim Koordinatörü Sebahattin Aydın, yaptığı açıklamada, desteklerinden ötürü İHH Bursa Şubesi ve bağışçılarına teşekkür etti. Öğrencilerin aldıkları hediyelerle mutlu olduklarını belirten Aydın, "Yıllardır savaşın sürdüğü bu coğrafyada eğitime yönelik olarak yapılan her çalışma büyük önem ifade ediyor. Suriye'deki birçok aile maddi imkansızlıklar nedeniyle çocuklarına kırtasiye malzemesi alamıyor. Bu nedenle Bursa'dan gönderilen bu çanta ve kırtasiye malzemeleri çocuklarımızın çok önemli bir ihtiyacını gidermiş oldu" dedi. Sebahattin Aydın, İHH İnsani Yardım Vakfı'nın Suriye içerisindeki eğitim çalışmalarına devam edeceklerini de söyledi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Suriye, Hatay, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BURSA'DAN SURİYELİ 11 BİN ÖĞRENCİYE KIRTASİYE DESTEĞİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: BURSA'DAN SURİYELİ 11 BİN ÖĞRENCİYE KIRTASİYE DESTEĞİ - Son Dakika
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