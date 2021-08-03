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Bursa'dan yangın bölgelerine yardım eli - Son Dakika

Bursa'dan yangın bölgelerine yardım eli

03.08.2021 09:39
Bursa'dan yangın bölgelerine yardım eli, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonunda BTSO, BEKSİAD, BESAŞ ve TARIM AŞ'in destekleriyle hazırlanan 6 araçlık yardım konvoyu, yaraları sarmak için Türkiye'yi derinden etkileyen yangın bölgesine doğru yola çıkarıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonunda BTSO, BEKSİAD, BESAŞ ve TARIM AŞ'in destekleriyle hazırlanan 6 araçlık yardım konvoyu, yaraları sarmak için Türkiye'yi derinden etkileyen yangın bölgesine doğru yola çıkarıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan ve 30'dan fazla şehirde çıkan yangınlar tek tek kontrol altına alınmaya çalışılırken, Türkiye'nin dört bir yanından yangın bölgesine giden ekipler de ara vermeden mücadele ediyor. Geçtiğimiz günlerde İtfaiye Daire Başkanlığı ile BUSKİ'den 30 personeli ve 13 aracı bölgeye gönderen Bursa Büyükşehir Belediyesi, bölgede oluşan ihtiyaçların giderilmesi için de harekete geçti. Bursa Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda hazırlanan 6 araçlık yardım konvoyu, vakit kaybetmeden bölgeye doğru harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı 2 TIR'lık masa, sandalye, hijyen malzemesi ve oyuncak, BESAŞ tarafından hazırlanan 1 TIR gıda, Tarım AŞ tarafından hazırlanan iki kamyonda hayvanları zayi olan yetiştiricilere 90 adet koyun, BTSO ve BEKSİAD tarafından hayırsever firmaların desteğiyle hazırlanan 2 TIR su, ev tekstili ve hijyen malzemelerden oluşan konvoy bölgeye gönderildi. Yardım malzemesi yüklü tırların uğurlanmasına, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sınar Bursa Milletvekilleri Vildan Yılmaz Gürel, Ahmet Kılıç ve Atilla Ödünç, BTSO Başkanı İbrahim Burkay, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, işadamları ve belediye yöneticileri katıldı.

"Şimdi buralara sahip çıkma zamanı"

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye'nin birçok noktasında devam eden yangınların herkesin içini yaktığını, birçoğunun kontrol altına alınmasına rağmen yaşanan can kayıplarının derinden üzdüğünü söyledi. Bursa gibi hamiyetperver bir şehrin bu konuya duyarsız kalmasının beklenemeyeceğini belirten Başkan Alinur Aktaş, işadamlarının katkıları ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin gücüyle hazırlanan TIR'ları Antalya'ya gönderdiklerini ifade etti. Yarın sabahtan itibaren bir heyetle birlikte Antalya'da olacaklarını dile getiren Başkan Aktaş, "Oradaki insanlarımızın acılarını paylaşıp, yardımlarımızı ulaştıracağız. Tespitlerimizi yapacağız. Yaraların sarılması adına planlama yapacağız. Bugün itibariyle 32 ildeki 129 yangın kontrol altına alındı. 9 yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Bursa'da da Keles ve Mustafakemalpaşa'da çıkan yangınlar büyümeden kontrol altına alındı. Emniyet, jandarma ve belediye 7/24 gerekli tedbirleri alıyor. Devletimiz yapılması gerekenlerle alakalı seferberlik ilan etti. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 50 milyon TL'lik ödenek hemen gönderildi. Şimdi buralara sahip çıkma zamanı" dedi.

"Bursa her zaman üzerine düşeni yapmıştır"

Bursa'nın güçlü bir şehir olduğunu ve güçlü bir Büyükşehir Belediyesi'ne sahip olduğunu söyleyen Başkan Alinur Aktaş, 30 personelin ve 13 aracın bölgeye bulunduğunu hatırlattı. Hazırlanan 6 araçlık yardım konvoyunu da yola çıkardıklarını belirten Başkan Aktaş, "Malzemeleri özellikle bölgeyle irtibat kurarak belirledik. Kafamıza göre değil, bir koordinasyon içerisinde çalışmaları yürüttük. BTSO başta olmak üzere işadamlarımızdan güç alarak yapılanmaya girdik. BTSO ve BEKSİAD'ın yanı sıra Fuat Alpaslan nezdinde FURPA'ya da katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Destek veren hayırseverlere teşekkür ediyorum. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından konutları yapılacak mağdur vatandaşlara İnegöl Mobiliyum AVM ile birlikte ev mobilyası yardımında bulunacağız. Kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah ihtiyaç doğrultusunda bölgedeki vatandaşlarımızı rahatlatacak desteklerimize devam edeceğiz. Bursa hayırsever bir şehirdir. Bursa her zaman üzerine düşeni yapmıştır. İzmir, Elazığ ve Malatya depremlerinde, Van'daki çığ felaketinde, Karadeniz'deki sel felaketinde de üzerine düşeni yaptı" diye konuştu.

"Elimizden geleni yapacağız"

Bursalılardan kendisine ve Büyükşehir Belediyesi'ne yoğun bir şekilde yardım kampanyası düzenlenmesi yönünde mesaj ve telefonlar geldiğini belirten Başkan Aktaş, "Emekli bir amcamız kenardaki 5 bin TL'sini ulaştırmak istediğini söyledi. Bir kardeşimiz iki ineğini bölgeye göndermek istediğini iletti. Antalya ziyaretinden sonra bir değerlendirme yaparak ihtiyaç durumuna göre adım atacağız. Gerekli açıklamaları dönüşte yapacağız. Cumhurbaşkanımızın ve ilgili bakanların koordinasyonunda bölgenin tekrar ihya edilmesi için gerekli çalışmalar yapılıyor. Bizler de eksik ve aksaklıkların giderilmesi için elimizden geleni yapacağız. Yaraları beraber saracağız. Kahraman itfaiyeci ve ormancılar arasında ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Üzerinde siyaset yapılmaması, birliğin ve beraberliğin sağlanması gereken bir zamanda birileri hala iftira atıyor. Yalanlarla süreci baltalamaya çalışıyor. Ama biz süreci toparlamak için duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Mücadele eden ekiplerin arkasında durmalıyız"

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ise, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan yangınları endişe ve üzüntüyle takip ettiklerini, Türk milletinin zor zamanlarda ne kadar yardımsever olduğunu bir kez gördüklerini ifade etti. Bursa iş dünyasının böylesi zor zamanlarda bölgenin ihtiyacına yönelik yardım kampanyası düzenlediğini anlatan Burkay, Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği kampanyadaki 6 Tır'ın 2'sini BTSO olarak hazırladıklarını dile getirdi. Ev tekstili, bebek, çocuk ve kadın ürünleri başta olmak bir buçuk milyonun üzerinde değeri olan ürünleri, bölgeden gelen taleplere göre belirlediklerini anlatan Burkay "Kısa zamanda hızla tepki veren iş dünyasına ve üyelerimize teşekkür ediyorum. Bölgenin ihtiyacı olan her alanda ve konuda BTSO olarak insanımızın yanındayız. Çok fazla canlı çeşidinin yer aldığı büyük bir alanı kaybediyoruz. Kayıplarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah bunu atlatacağız. Bölgede mücadele eden herkese teşekkür ediyorum. Ülke olarak birlik ve beraberlik içerisinde felaketle mücadele eden ekiplerin arkasında durmalıyız. Rabbim inşallah böylesine zor olayları ülkemize bir daha yaşatmasın" diye konuştu. - BURSA

Bursa'dan yangın bölgelerine yardım eli
Bursa'dan yangın bölgelerine yardım eli
Bursa'dan yangın bölgelerine yardım eli
Bursa'dan yangın bölgelerine yardım eli
Bursa'dan yangın bölgelerine yardım eli
Bursa'dan yangın bölgelerine yardım eli

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Büyükşehir Belediyesi, Yangın, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Bursa'dan yangın bölgelerine yardım eli - Son Dakika


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