Bursa'dan yerli otomobil projesi için Ankara zirvesi

Türkiye'nin 60 yıllık yerli otomobil rüyasının gerçekleşeceği şehir olan Bursa, BTSO liderliğinde yürütülen ileri teknoloji odaklı çalışmalarla projeye hız kazandırmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde, Bursa milletvekilleri ile Bursa'daki oda ve borsa başkanlarının buluştuğu toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Milli teknoloji hamlemizin en önemli atılımı olan yerli otomobil projesi için kurulacak platforma en yüksek seviyede katkı sağlamaya hazırız" dedi.



Türkiye ekonomisinin vasıflı dönüşümünde yeni bir eşik olarak kabul gören yerli otomobil projesi için çalışmalarını hızlandıran Bursa'da oda ve borsa başkanları ile Bursa milletvekilleri, Ankara'da TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde buluştu. Hisarcıklıoğlu'nun TOGG'un yürüttüğü çalışmalar hakkında Bursa milletvekillerine ile oda ve borsa başkanlarını bilgilendirdiği toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, ortak akılla ülke ekonomisi için rol model projelere ev sahipliği yapan Bursa'nın Türkiye ekonomisinde tarihi yatırımlardan biri olan yerli otomobil projesi için de güçlü bir irade ortaya koyduğunu söyledi.



Şehrin otomobil sektöründe sahip olduğu üretim yeteneği, yetişmiş insan kaynağı ve lojistik imkanlarıyla tarihi bir sorumluluğu yerine getireceğini ifade edenBaşkan Burkay, projenin Bursa'da hayata geçirilecek olmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür etti. İbrahim Burkay, "Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'nun üstlendiği liderlik yerli otomobil projesinin hayata geçirilmesinde itici güç oldu. Kendisine kentim ve iş dünyamız adına şükranlarımızı sunuyorum. Sayın Başkanımızın vizyonu doğrultusunda kurulması planlanan Yerli Otomobil Platformu'na da Bursa iş dünyası olarak en yüksek katkıyı sağlamaya hazırız" diye konuştu.



"Bütün kaynaklarımızla yerli otomobilimizi destekliyoruz"



BTSO bünyesinde faaliyet gösteren Otomotiv ve Taşıt Konseyi'nin ortak akılla geliştirdiği çalışmalar sayesinde sektörün yol haritasını belirlediklerini vurgulayan İbrahim Burkay, şunları kaydetti:



"Son 7 yılda geliştirdiğimiz projelerle sektörün gelecek 50 yılının teknolojisini kurguluyoruz. Bu noktada özellikle BUTEKOM çatısı altında hayata geçirdiğimiz İleri Kompozit Malzemeler Araştırma ve Mükemmeliyet Merkezi ile mikromekanik ve mikroelektronik alanlarda Bursamıza kazandırmaya hazırlandığımız mükemmeliyet merkezlerimiz, gerek yerli otomobilimizin teknolojik donanımlarının geliştirilmesinde gerekse de otonom sürüş yazılımlarında çok önemli rol oynayacak. Diğer taraftan UR-GE ve kümelenme faaliyetlerimizle bin 400 firmamızın yetenek matrislerini çıkardık. Bu firmalarımız ülkemizin savunma sanayinde olduğu gibi yerli otomobil projesinde de çok önemli katkılarda bulunacaktır. Bununla birlikte sanayimizin ihtiyaç duyduğu nitelikteki insan kaynağını yetiştirmek üzere hayata geçirdiğimiz BUTGEM'de Türkiyemizin yerli otomobil projesi için gerekli eğitimleri düzenlemeye de hazırız. Tüm yatırımlarımız va kaynaklarımızla yerli otomobil projesinin destekçisiyiz."



Matlı'dan yerli otomobil teşekkürü



Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı da Bursa'nın Türkiye ekonomisinin lokomotif şehirleri arasında yer aldığını belirterek, "Yerli otomobil projesi de Bursa'ya yeni iş alanları ve katma değer sağlayacak. Bu projenin Bursa'ya kazandırılmasını sağlayan Sayın Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkürlerimizi sunuyorum. Bu konuda BTSO Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay da gerek Cumhurbaşkanımız ile gerekse de bakanlarımızla bir araya gelerek gerekli temaslarda bulundu. İbrahim Bey'e de ayrıca teşekkür ediyorum. 12 Mart'ta Bursa'da gerçekleştireceğimiz toplantıyla projeye ilişkin tüm detayları ve yol haritasını da değerlendirme fırsatına sahip olacağız" dedi.



TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da yerli otomobil projesinin Türkiye'nin marka imajına olağan üstü katkı sağlayacağını ifade etti. Türkiye'nin bugüne kadar gerçekleştirilen sanayi devrimlerini ıskaladığına işaret eden Hisarcıkloğlu, "Bu proje sayesinde Türkiye, otomotiv endüstrisinin itici güç olduğu teknolojiyi de yakalamış olacak. Yerli otomobil projesi, ana sanayimiz ile birlikte yan sanayi firmalarımızın dönüşümünü de sağlayacak. Türkiye'de bütün kesimlerin sahip çıktığı bu proje artık Bursa'nın" diye konuştu.



Toplantıya TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, İçişleri eski Bakanı EfkanAla ile Bursa milletvekilleri Ahmet Kılıç, Emine Yavuz Gözgeç, Zafer Işık, Vildan Yılmaz Güler ile Bursa'daki oda ve borsa başkanları katıldı. - BURSA