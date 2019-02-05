Bursa'dan Yüksekova'ya 2 Bin 700 Kitap Gönderildi

Bursa
Emniyet Müdürlüğünce, Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesindeki bir liseye 2 bin 700 kitap gönderildi.
İlçeye 41 kilometre mesafedeki Esendere
Beldesi Çok Programlı Anadolu Lisesi
'ne, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından 2 bin 700 kitap hediye edildi.
Yüksekova Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından teslim alınan kitaplar, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, İlçe Jandarma
Komutan Vekili Yüzbaşı Ahmet Ayvaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı tarafından kütüphanenin raflarına yerleştirildi.
Kendüzler, projeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne, İlçe Emniyet Müdürlüğüne ve emeği geçenlere teşekkür etti.