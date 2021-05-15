Bursa'dan zulme uğrayan Filistin'e güçlü destek - Son Dakika

Bursa'dan zulme uğrayan Filistin'e güçlü destek

15.05.2021 14:19
Bursa'dan zulme uğrayan Filistin'e güçlü destek, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ramazan Bayramı ziyaretleri kapsamında 5 yıl önce Bursa'ya gelen doktora öğrencisi Filistinli Yasir Hamad ve ailesini evinde ziyaret etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ramazan Bayramı ziyaretleri kapsamında 5 yıl önce Bursa'ya gelen doktora öğrencisi Filistinli Yasir Hamad ve ailesini evinde ziyaret etti. Başkan Alinur Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin İsrail katliamlarına en üst perdeden tepki gösterdiğini, diğer Müslüman devletlerin de aynı tepkiyi göstermesi gerektiğini belirtti.

İsrail, Filistin'de işlediği insanlık suçunun dozunu her geçen gün arttırırken, Türkiye ile beraber birkaç devletin tepki göstermesi dışında henüz somut adım atılmadı. Türkiye'nin her köşesinde İsrail'e tepki eylemleri yapılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kudüs ve Gazze'deki katliamı durdurmak için birçok devlet başkanıyla görüşme gerçekleştirdi. Türkiye, İsrail zulmüne son vermek için Dışişleri nezdinde de görüşmelere başlarken, Bursa Büyükşehir Belediyesi de İsrail'in Filistin halkına yaptığı zulme tepki göstermek amacıyla Tophane'deki tarihi saat kulesini Filistin Bayrağı'nın renkleriyle ışıklandırdı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Ramazan Bayramı ziyaretleri kapsamında eşi Sevinç Aktaş ve AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Eşref Kurem ile birlikte 5 yıl önce Bursa'ya gelen iktisat bölümü doktora öğrencisi Filistinli Yasir Hamad ve ailesini evinde ziyaret etti. Kendisi gibi İslam Hukuku alanında doktora öğrencisi olan eşi Lobna Jaber, 12 yaşındaki kızı Yomna, 10 yaşındaki oğlu Abdullah ve yüksek lisans öğrencisi olan Kız kardeşi Hiba Hamad ile öğrenci ikametiyle Bursa'da yaşayan Yasir Hamad, bir yandan doktora tezini hazırlarken diğer yandan tercümanlık yaparak ailesinin geçimini sağlıyor. Hala ailesi Filistin'de bulunan Yasir, sık sık akrabalarıyla görüşerek ülkesindeki gelişmeleri takip ediyor. Öte yandan Filistin'den gelen fotoğraf ve videoları da sosyal medya üzerinden paylaşarak İsrail'in sürdürdüğü katliamı dünyaya duyurmaya çalışan Yasir, Bursa'da ilk defa bir yetkilinin kendilerini arayıp sorduğu için çok mutlu olduklarını dile getirdi. Türkiye'de ve Bursa'da kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini, çocuklarının da devlet okulunda okuduğunu ve Arapça'dan çok Türkçe bildiklerini anlatan Yasir, Türk halkının her zaman Filistin'in yanında olduğunu bilmenin kendilerine güç verdiğini söyledi.

"Türk halkı bize destek veriyor"

İsrail'in her Ramazan ayında aynı zulmü yaptığını belirten Yasir Hamad, Mescid-i Aksa'yı yıkmayı planladığını ve bu yüzden ibadet eden Müslümanlara sürekli saldırdığını ifade etti. Son olaylardan sonra Kudüs'teki Müslümanların Gazze'den yardım istediğini, Gazze'nin harekete geçmesiyle büyük bir savaşın başladığını söyleyen Hamad, "Ben Gazze'den Bursa'ya geldim. Çok sayıda iç savaşa tanık oldum. Şuan oradakiler çok zor durumdalar. Geçen gece bizim oturduğumuz mahalleye en gelişmiş savaş uçaklarıyla saldırdılar. Çok sayıda sivil insan şehit oldu. 24 saat geçti ama hala toprak altından insanlar çıkartılıyor. Sadece Türkiye'den oradaki insanlara yardım ulaşıyor. Türk halkı bize destek veriyor. Savaş içerisindeki insanlar bunu görünce moral buluyor. Diğer Müslüman devletler de yüksek sesle destek verse durum şimdi çok farklı olurdu. 4-5 gün içerisinde 135 şehit verildi. 5000'den fazla da yaralı var. Binlerce ev yıkıldı. 360 kilometrelik Gazze'de 2 milyon insan yaşıyor. 3'ü İsrail, 1'i Mısır olmak üzere 4 tarafında sınır var. Dün babamla iletişim kurdum. Evimiz tamamen yıkılmış. Şuan okulda kalıyorlar. Babamla konuşurken Başkan Alinur Aktaş'ın ziyaretinden, Türk halkının verdiği destekten bahsettim. Çok sevindiler ve 'Artık sizin iyi olduğunuza eminim ve merak etmiyorum' dediler" dedi.

"Türk vatandaşı olarak Kudüs'e gitmek istiyorum"

10 yaşındaki Abdullah ise savaşın kötü bir şey olduğunu, çocuklar için ise daha kötü olduğunu ifade etti. Kendisinin de yaşanan zulmü sosyal medyada çocukların anlayacağı şekilde paylaştığını anlatan Abdullah, Filistin halkının yanında olan Türk halkına teşekkürün az olacağını dile getirdi. Türk vatandaşı olmak istediğini söyleyen Abdullah, "Gazze'de doğdum. Kudüs'e Gazze'de yaşayanlar alınmıyor. Ben ve ailem Kudüs'e hiç gitmedik. Türk vatandaşı olarak Kudüs'e gitmek, Mescid-i Aksa'yı görmek istiyorum" diye konuştu.

"Bu bir zulümdür"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla İktisat Fakültesi'nde doktora yapan Filistinli Yasir ve ailesini ziyaret ettiklerini söyledi. Filistin'de yaşanan zulüm hakkında Yasir'den sıcağı sıcağına bilgiler aldıklarını belirten Başkan Alinur Aktaş, "Filistin'de güncel şehit sayısının 135 olduğunu öğrendik. Kendi ailesi de zulme uğramış. Türkiye dışındaki bütün İslam dünyasının bu katliama seyirci kalması içimizi kanatıyor. Duamız, bu sıkıntıların bir an önce bitmesi. Kudüs ve Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesidir. Bu gerçeği hiçbir güç değiştiremez. Müslüman dünyasını oradan uzak tutmaya çalışmak abestir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye en üst perdeden tepkisi gösteriyor. Diğer Müslüman devletlerin de aynı tepkiyi koymasını bekliyoruz. Gazzelilerin Kudüs'e girememesi de abesle iştigaldir. Bu bir zulümdür. 10 yaşındaki Abdullah'ın 'Türk vatandaşı olup, o kimlikle Mescid-i Aksa'yı görme' ideali beni de duygulandırdı. Bu konunun takipçisi olacağız. Ölen şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Allah, Filistinli kardeşlerimizin yardımcısı olsun" dedi. - BURSA

Bursa'dan zulme uğrayan Filistin'e güçlü destek
Bursa'dan zulme uğrayan Filistin'e güçlü destek
Bursa'dan zulme uğrayan Filistin'e güçlü destek

Ramazan Bayramı, Filistin, Doktora, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bursa'dan zulme uğrayan Filistin'e güçlü destek - Son Dakika


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