BURSA Dedesine aşure götürürken kazada ölen üniversiteli Eda, gözyaşlarıyla toprağa verildi - Son Dakika

Dedesine aşure götürürken kazada ölen üniversiteli Eda, gözyaşlarıyla toprağa verildi

BURSA'da dedesine aşure götürdüğü sırada, kontrolden çıkarak, yokuş aşağı geriye doğru hareket eden kamyonet ile duvar arasında sıkışarak ölen üniversite öğrencisi Eda Müdüroğlu (20), gözyaşları arasında toprağa verildi. Yarın doğum günü olan Müdüroğlu'nun, ölmeden önce sosyal medya hesabından yaptığı 'İçimde oluşan sıkıntının, haddi hesabı yok' paylaşımı dikkat çekti..

Olay, dün saat 19.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yenibağlar Mahallesi Hüsrev Sokak'ta meydana geldi. İlhami Bekiroğlu yönetimindeki 16 LZ 465 plakalı kamyonet, yokuş aşağı, geriye doğru hareket ettiği sırada, kaymaya başladı. Kamyonet, önce sokaktaki elektrik direğine, daha sonra bir evin duvarına çarptı. O sırada dedesine aşure götürmeye giden Eda Müdüroğlu, duvar ile kamyonetin arasında sıkıştı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Müdüroğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

PAYLAŞIMLARI YÜREKLERİ DAĞLADI

Yarın doğum günü olan Eda Müdüroğlu'nun Yalova Üniversitesi Termal Yüksek Meslek Okulu Paramedik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Müdüroğlu'nun ölmeden önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, 'aşure aşererek güne başladım' ve 'bu aşure ne veli nimet bir şey harika' yazması ise yürekleri dağladı. Müdüroğlu'nun dün yaptığı paylaşımda ise 'İçimde oluşan sıkıntının haddi hesabı yok' yazması dikkat çekti.

SÜRÜCÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından olay yerinden koşarak kaçan sürücü İlhami Bekiroğlu, Emek Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Bekiroğlu, bugün adliyeye sevk edildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Eda Müdüroğlu'nun cenaze namazı, öğle namazının ardından Hak Resulallah Camisi'nde kılındı. Genç kızın cenazesi, Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Anne Şenay ve baba Bertan Müdüroğlu'nun ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.