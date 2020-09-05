BURSA DeFacto'nun spor giyim markası ilk mağazasını Bursa'da açtı - Son Dakika

DeFacto'nun spor giyim markası ilk mağazasını Bursa'da açtı

HAZIR giyim markalarından DeFacto, spor giyim markası DeFactoFiT'in ilk mağazasını sporcuların da katılımıyla Bursa Kent Meydanı AVM'de açarak pazara giriş yaptı. Marka 2025 yılında dünyanın en çok tercih edilen spor giyim markalarından biri olmayı hedefliyor.

Rahat ve ulaşılabilir modada dünya markası olmayı hedefleyen DeFacto, spor giyim alanındaki yeni markası DeFactoFiT'i tanıttı. Her tarza uygun aktif spor, ev ve iç giyim ürünlerini dünya standartları kalitesinde ürettiğini hatırlatan marka, ilk mağazasını doğa, yaz ve kış sporlarının merkezi Bursa'da açtı. DeFactoFİT ürünleri online satış kanallarından da aynı anda 50 ülkede ve 200'ü aşkın DeFacto mağazasında satışa sunuldu.

BURSA'DAKİ AÇILIŞA SPORCULAR DA KATILDI

Bursa'daki açılışa, ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor teknik heyeti ve oyuncuları da katıldı.Pandeminin etkisiyle artan evden çalışma, bireylerin rahatlık ve şıklığı ulaşılabilir fiyatlarla bir arada bulma isteği ve sağlıklı yaşam trendi ile spor giyim moda akımının dünya genelinde yükselmesi nedeniyle DeFactoFiT markasını kurduklarını belirten DeFacto CEO'su İhsan Ateş, 'Yeni normal yaşamın etkisiyle dünyada aktif spor ve ev giyim trendi istikrarlı bir şekilde yükseliyor. DeFactoFİT'i kurmak önemli hayallerimizden biriydi. 5 yıl önce de bu vizyonla markayı tescil ettirmiştik. Gerçekleştirmek için uygun zamanı bekledik. Hayatımızda yoğun şekilde 'Home Office' çalışma var, sağlıklı yaşam ve daha rahat bir moda tarzı var? dedi.

'5 YIL İÇİNDE DÜNYADA EN ÇOK TERCİH EDİLEN FİJİTAL MARKALARDAN BİRİ YAPMAK İSTİYORUZ'

Yeni dönemde de insanların artık 400-500 TL'ler verip, sweatshirt veya tayt almak istemediğini kaydeden Ateş, 'Müşterilerimize fonksiyonel ürünleri yüksek kalite ile inovasyon ve uygun fiyattan sunmayı, sağlıklı ve rahat yaşam hedeflerine katkıda bulunmayı hedefledik. Biz, DeFactoFiT ile fit görünmek isteyen, 'Ben fitim!' diyen tüm müşterilerimize dünya markaları kadar konforlu bir deneyim sunuyoruz. En önemli farkımız bu. Yaklaşık 2 bin farklı ürünümüzle DeFactoFiT'i 5 yıl içinde dünyanın aktif spor, ev giyim ve iç giyim alanında dünyada en çok tercih edilen fijital markalardan biri yapmak istiyoruz? dedi.

'ÜRÜNLER ÇOK KÜLTÜRLÜ BİR EKİPLE ÜRETİLDİ'

CEO İhsan Ateş, 'DeFactoFiT'in tasarım ve pazarlama kadrosu; çok kültürlü, konusunda uzman, spor yapan, günlük yaşamında, dışarıda, evde spor kıyafetler giymeyi, fit görünmeyi tercih eden arkadaşlardan oluşuyor. Bu sayede müşterimizin ihtiyaçlarını çok iyi anlayabiliyor, bu ihtiyaçlara cevap verebiliyoruz. Tasarladığımız ürünleri ofisimizdeki DeFacto spor kulübünde test edip, geliştiriyoruz. Marka elçilerimizle, müşterilerimizle tasarımdan üretime ve mağazadaki ürün sunumuna kadar omuz omuza çalışıyoruz. DeFactoFiT mağazalarımız özel bir konsepte sahip. Mağazamızdaki satış danışmanlarımız ürünler ve talepler konusunda özel olarak eğitim aldılar. Müşterilerimiz mağazamızdaki spor ürün alanında kendilerini fitness salonunda, ev ve iç giyim alanında ise evlerindeki dolaplarından kıyafet seçiyormuş gibi hissedecekler. Onları keyifli bir alışveriş deneyimi bekliyor' şeklinde konuştu.

DeFacto spor giyim markası ile ilgili şu bilgileri verdi;

'Koşu yapan, bisiklet süren, tırmanan, yüzen, yoga veya pilates yapan, basketbol oynayan ya da farklı spor dallarını aktif olarak icra eden; günlük hayatta, evde ve ofiste terletmeyen, rahat kıyafetler giymek ve fit görünmek isteyen herkes DeFactoFİT'te aradığını bulabilecek. Ürünler 200'ü aşkın DeFacto mağazasında, online mağazalarımızda ve mobil uygulamada satışa sunuluyor. 50 ülkede, 500'den fazla mağazası ve 14 bin'den fazla çalışanı ile DeFacto, 2025 yılında dünyanın en çok tercih edilen spor giyim markalarından biri olmayı hedefliyor.?