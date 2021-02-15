Bursa Deniz Otobüsleri seferlerinden bazıları iptal edildi - Son Dakika

Bursa Deniz Otobüslerinin seferlerinden bazıları, elverişsiz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüslerinin saat 09.30 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 14.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 15.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) seferleri programdan kaldırıldı.
Aynı gerekçeyle saat 16.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), 17.45 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de gerçekleştirilemeyecek.
Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) hattında saat 07.00'de, İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) güzergahında ise 08.30'deki seferler yapılamamıştı.
Kaynak: AA
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