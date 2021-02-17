BURSA Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İptal edilen seferler şöyle:07: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)08: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)09: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)09: 30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)10: 00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
11: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
Haber: BURSA,
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › BUDO'da sefer iptalleri - Son Dakika