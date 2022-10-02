BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 08.00 ve 09.30'daki Bursa ( Mudanya )- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleriyle saat 08.00 ve 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi - Son Dakika

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