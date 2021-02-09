Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri kuvvetli lodos nedeniyle iptal edildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüslerinin saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.
Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) hattında saat 07.00 ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) hattında 08.30'daki seferler de aynı gerekçeyle gerçekleştirilememişti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bursa Deniz Otobüslerinin seferlerinden 4'ü daha iptal edildi - Son Dakika