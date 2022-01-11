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Bursa deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi - Son Dakika

Bursa deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

11.01.2022 15:31
Bursa deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) öğleden sonra ve akşam seferleri şiddetli rüzgar nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) öğleden sonra ve akşam seferleri şiddetli rüzgar nedeniyle yapılamayacak.

Büyükşehir Belediyesince işletilen BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 15.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), 17.00'deki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Ayrıca 19.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri programdan kaldırıldı.

BUDO'nun saat 14.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri de aynı gerekçeyle yapılamadı.

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Armutlu, Mudanya, Eminönü, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi - Son Dakika
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