Son Dakika Haberleri: Bursa Denize Kıyısı Olmayan İlçede Yılda 300 Ton Balık Üretiyorlar

Bursa Denize Kıyısı Olmayan İlçede Yılda 300 Ton Balık Üretiyorlar

1 saat önce

Denize kıyısı olmayan ilçede yılda 300 ton balık üretiyorlarBursa'nın Kestel ilçesindeki Babasultan Barajı'nda kurdukları tesis ile alabalık üreten Bursa menşeli balık firması yılda yaptığı 300 tonluk üretimin 100 tonunu ihraç ederek ekonomik değer üretti.

Denize kıyısı olmayan ilçede yılda 300 ton balık üretiyorlar

Bursa'nın Kestel ilçesindeki Babasultan Barajı'nda kurdukları tesis ile alabalık üreten Bursa menşeli balık firması yılda yaptığı 300 tonluk üretimin 100 tonunu ihraç ederek ekonomik değer üretti. Doğal üretim gerçekleştirdiklerine vurgu yapan üretim yetkilisi Su Ürünleri Mühendisi Faruk Erbay, "Alabalıkları doğal yemlerle besliyoruz" dedi.

Bursa'nın Kestel ilçesi Babasultan Barajında 2 yıl önce kurdukları tesis ile 12 ay aralıksız balık üreten Bursa menşeli Erbaylar Balık firması verimli üretimi ile ekonomik değer üretti. Gökkuşağı cinsi alabalık üretilen tesiste sayıları 10'u bulan offshore kafeslerde balıklar 300 grama kadar büyütülüyor. Büyüme süreçlerinde sık sık boylarına göre ayrıştırılan, sağlık durumları kontrol edilen balıklar ideal boya ulaştığında ise önce tekneler ile kıyıya taşınıp sipariş noktalarına ulaştırılıyor. 10 personel ile yıllık 300 tona kadar üretim yapan firma ortalama 100 ton ihracat yapıyor. İhracat en çok Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine yapılıyor.

EN ÇOK TALEP EDİLEN BALIKLARDAN BİRİ

Kolay temizlenmesi, hızlı pişme süresi, besleyiciliği ve fiyatının uygun olması sebebiyle balık severler tarafından en çok tercih edilen balıklardan olan gökkuşağı alabalığı restaurantlarda da lezzeti ve fiyatı ile yoğun ilgi görüyor. Üretim hakkında açıklamalar yapan Erbaylar Balıkçılık yetkilisi Su Ürünleri Mühendisi Faruk Erbay, Yıllık yaklaşık 300 ton üretim yapmaktayız. Burada 250-300 gram arası büyük balık üretmekteyiz. 10 adet offshore kafeste gökkuşağı cinsi alabalıkları doğal yemlerle besliyoruz. Yaklaşık 4 ayda balıklarımız 300 grama kadar ulaşmaktadır. Piyasanın arzına göre bu balıklar pazara sunulmaktadır. Ürettiğimiz balıkları yurt dışına da ihraç ediyoruz. Toplam yıllık 100 ton civarında Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine ihracat yapıyoruz. Bu da bizim ve ülke ekonomimiz için iyi bir gelir kaynağı oluyor. Bu tesisimiz büyütme odaklı çalışıyor, yine şirketimize bağlı Kütahya'daki diğer tesisimizde ise üretime ağırlık veriyoruz şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:12 Kaynak: DHA

Kestel, Babasultan Barajı, Bursa, Güncel
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