Bursa depreme hazır - Son Dakika
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Bursa depreme hazır

6 saat önce

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, muhtemel yıkıcı bir deprem karşısında Bursa için uygulamaya alınacak eylem planının hazır olduğunu açıkladı.

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Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, muhtemel yıkıcı bir deprem karşısında Bursa için uygulamaya alınacak eylem planının hazır olduğunu açıkladı.


Büyükşehir Belediyesi'nin muhtemel deprem sonrası müdahale süreçleri, Başkan Alinur Aktaş liderliğinde yapılan toplantıyla ele alındı. Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda gerçekleşen ve bürokratların tam kadro katıldığı toplantıda, afet koordinasyonu hakkında ilişkin planlama çalışmaları ile birimlerin görevleri konusunda yapılan hazırlıklar değerlendirildi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, muhtemel afet durumlarında gerçekleştirilecek faaliyetleri Bursa için sürekli diri tuttuklarını söyledi. 3 milyon 50 bin kişilik nüfusa sahip olduklarını, şehirde sıkıntılı binalar ile bölgelerin bulunduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, "Allah'a hamdolsun, 100-150 yıllık süreçte yıkıcı-öldürücü deprem yaşamadık. Bu olmayacağı anlamına gelmez. Bir anda Erzincan, Elazığ, Akhisar ve Kütahya'dan çıkabiliyor. İşin yeri ve zamanı belli değil. Bundan sonraki süreçte sağlam binalar yapmak zorunda olduğumuz gibi bugüne kadar yapılanlarla ilgili de mümkün olduğu kadar gerekli dönüşümü temin etmek lazım" diye konuştu.


Elazığ'da başarılı sınav verdik


Başkan Alinur Aktaş, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremde 'devlet ve millet olarak' başarılı sınav verdiklerini kaydetti. Afet gerçekleşir gerçekleşmez Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan başkanlığında bir kriz merkezi oluşturduklarını söyleyen Başkan Aktaş, "Ardından 'acil ihtiyaçları içeren' 3 tır malzemeyi hemen yola çıkardık" şeklinde konuştu. Depremin ardından Elazığ'da yerinde incelemelerde bulunduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, "Öyle binalar var ki çizik yok. Bu tamamen inşaat tekniğiyle alakalı. Orada insanlara lazım olan; sıcak çorba, çay, yemek, katalitik soba, battaniye. Hamdolsun, acil ihtiyaçlar konusunda doğru tespitler yaptık. Burfaş ve itfaiyeden istifade ederek, destek ve katkı vermeye çalıştık" ifadelerini kullandı.


Toplantıda, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Muhammet Emin Tarım ile Jeofizik Mühendisi Hüseyin Murat Arabacı tarafından hazırlıklara ilişkin birer sunum yapıldı. - BURSA

Alinur Aktaş, Deprem, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:05 Kaynak: İHA
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