Bursa depremzedeler için tek yürek - Son Dakika
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Bursa depremzedeler için tek yürek

6 saat önce

Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremin yaralarını sanmak için tüm ülke adeta seferber olurken, Bursa da depremzedeler için tek yürek oldu.

Bursa depremzedeler için tek yürek, System.String[]

Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremin yaralarını sanmak için tüm ülke adeta seferber olurken, Bursa da depremzedeler için tek yürek oldu. Bursa Pegem Akademi tarafından düzenlenen ve geliri depremzedelere gönderilecek olan kermese katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tüm kurumların Elazığ ve Malatya için seferber olduğunu hatırlatarak, öğrencilerin bu hassasiyetinin de mutluluk verici olduğunu söyledi.


Kamu kurumlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının Elazığ ve Malatya'daki depremin yaralarının sarılması için başlattığı yardım kervanına Bursa Pegem Akademi de katıldı. Alanındaki pek çok başarısının yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de öne çıkan Bursa Pegem Akademi, hem Elazığ hem de Malatya'daki depremzedeler için bir kermes düzenledi. Öğrenciler tarafından hazırlanan yiyeceklerden oluşan kermesten elde edilen gelir AFAD aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Saim Kılavuz da bu anlamlı kermeste öğrencileri yalnız bırakmadı.


Bu hassasiyet mutlu ediyor


Pegem Akademi'nin gerek üniversiteye hazırlanan gerekse de KPSS sürecinde olan üniversite mezunu gençlerin yerleştirilmesiyle alakalı önemli işler yapan bir kuruluş olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilerin sınav stresini yenmesi ve sınava yönelik çalışmalarla ilgili Pegem'le ortak projelerinin de olduğunu kaydetti. Öğrencilerin bizzat kendi elleriyle hazırladıkları gıdaların satışından elde edilecek gelirin depremzedelere gönderileceğini ifade eden Başkan Aktaş, "Biz de bu anlamlı etkinlikte rektör hocamla birlikte öğrenci kardeşlerimizle beraber olalım istedik. Öncelikle toplumumuzun bu duyarlılığı mutlu edici. Keşke afetler olmasa, keşke bir sıkıntı, problem olmasa. En büyük temennimiz, duamız o. Ama hamdolsun ülkemizin her bir insanı bir sıkıntı olduğunda siyaseti, farklı ilişkileri bir tarafa bırakarak gerçekten seferber oluyor. Başta Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız olmak üzere bölgeyle alakalı büyük bir hassasiyet gösteriyorlar. Ama özellikle burada öğrenci kardeşlerimizin, sınava hazırlanan genç arkadaşlarımızın bu hassasiyeti göstermesi çok değerli ve anlamlı. Emeği, katkısı olan Pegem Akademinin değerli yöneticilerine ve öğrenci kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BURSA

Alinur Aktaş, Malatya, Elazığ, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:26 Kaynak: İHA
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