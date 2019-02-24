Bursa Derbisinde Gülen Taraf Yıldırım Belediyespor

Yıldırım Belediyespor, Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grup'un 19. Hafta mücadelesinde Gülbahçespor'u ağırladı. Minareli Çavuş Spor Tesisleri'nde oynanan müsabakada lacivert turkuazlılar etkili bir oyun sergiledi. Mücadele gücü yüksek düzeyde olan karşılaşmanın 43. dakikasında Yıldırım Belediyespor, Serhan Karahan'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. İlk 45 dakikanın bu sonuçla tamamlanacağı beklenirken devrenin uzatma dakikalarında Mustafa Salış, ev sahibi ekibi 2-0 öne geçiren golü Gülbahçespor ağlarına bıraktı.

İkinci yarıda da üstün bir oyun sergileyen ve rakibe gol şansı tanımayan Yıldırım Belediyespor, Bursa derbisinden 3 puanla ayrılan taraf oldu. 19 Haftası geride kalan Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grup'ta çıktığı 17 karşılaşmada 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Yıldırım Belediyespor, puanını 40'a yükselterek ikinci basamakta yer almayı sürdürdü. Lider Somaspor'un Çiğli Belediyespor deplasmanında 0-0 berabere kalmasıyla puan farkını 2'ye indiren ve Manisa ekibinden 1 maç eksiği bulunan lacivert turkuazlılar, 20. Hafta'da Somaspor deplasmanında liderlik koltuğunu devralmak için mücadele edecek.