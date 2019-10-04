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Bursa dere kenarında cesedi bulunan genç defnedildi

1 saat önce

Dere kenarında cesedi bulunan genç defnedildiBURSA'nın İnegöl ilçesinde, dere yatağında dün akşam saatlerinde cansız bedeni bulunan Ergün Tırman (34), gözyaşları içinde defnedildi.

Dere kenarında cesedi bulunan genç defnedildi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, dere yatağında dün akşam saatlerinde cansız bedeni bulunan Ergün Tırman (34), gözyaşları içinde defnedildi.

Olay dün akşam, İnegöl'deki Orhaniye Mahallesi Kozluca Yolu üzerinde meydana geldi. Bölgede gezerken dere kenarında bir kişinin hareketsiz halde yattığını görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, görevlilerin yaptığı kontrolde kişinin öldüğü belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset, Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Polisin incelemesi sonucunda cesedin kimliğinin Ergün Tırman'a (34) ait olduğu belirlendi.

Adli Tıp Kurumu'nun incelemesinin ardından cenaze ailesine teslim edildi. Cenaze bugün, İnegöl'ün kırsal Hamzabey Mahallesi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bursa dere kenarında cesedi bulunan genç defnedildi

Orhaniye, İnegöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:29 Kaynak: DHA
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