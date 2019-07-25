Son Dakika Haberleri: BURSA DEREDEKİ AĞAÇTA MAHSUR KALAN KARABATAĞI İTFAİYE KURTARDI
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BURSA DEREDEKİ AĞAÇTA MAHSUR KALAN KARABATAĞI İTFAİYE KURTARDI

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, deredeki bir ağaçta misinaya takılarak mahsur kalan karabatak, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, deredeki bir ağaçta misinaya takılarak mahsur kalan karabatak, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İnegöl ilçesindeki Karburt Deresi'nden balık tutanlar, dere içindeki ağaçta bir karabatakın misinaya takılıp, mahsur kaldığını fark etti. Kendi imkanlarıyla kuşu kurtaramayan vatandaşlar, durumu İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kurtarma botuyla dereye açılarak, susuz ve aç kaldığı için bitkin düşen karabatağı takıldığı misinadan kurtardı. Yaralı karabatak, tedavi için İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne götürüldü.
BURSA DEREDEKİ AĞAÇTA MAHSUR KALAN KARABATAĞI İTFAİYE KURTARDI
İtfaiye, İnegöl, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 10:46 Kaynak: DHA
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