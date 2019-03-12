Bursa Dereye Düşen Küçük Yağmur Hayatını Kaybetti
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Dereye düşen küçük Yağmur hayatını kaybetti (2)TOPRAĞA VERİLDİBursa'nın İnegöl ilçesinde anne babasıyla halı yıkamaya gittiği dere kenarında oynarken suya düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Yağmur Aydın, akşam saatlerinde Huzur Mahallesi Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından...
Dereye düşen küçük Yağmur hayatını kaybetti (2)
TOPRAĞA VERİLDİ Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde anne babasıyla halı yıkamaya gittiği dere kenarında oynarken suya düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Yağmur Aydın
, akşam saatlerinde Huzur Mahallesi
Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından semt mezarlığında toprağa verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:43 Kaynak: DHA
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