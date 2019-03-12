Son Dakika Haberleri: Bursa Dereye Düşen Küçük Yağmur Hayatını Kaybetti

Bursa Dereye Düşen Küçük Yağmur Hayatını Kaybetti

39 dakika önce

Dereye düşen küçük Yağmur hayatını kaybetti (2)TOPRAĞA VERİLDİBursa'nın İnegöl ilçesinde anne babasıyla halı yıkamaya gittiği dere kenarında oynarken suya düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Yağmur Aydın, akşam saatlerinde Huzur Mahallesi Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından...

Dereye düşen küçük Yağmur hayatını kaybetti (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde anne babasıyla halı yıkamaya gittiği dere kenarında oynarken suya düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Yağmur Aydın, akşam saatlerinde Huzur Mahallesi Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından semt mezarlığında toprağa verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:43 Kaynak: DHA

Aydın, Anne, İnegöl, Bursa, Güncel
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