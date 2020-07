Bursa Devlet Tiyatrosu 4 ay sonra açık havada perde açtı - Son Dakika

Bursa Devlet Tiyatrosu 4 ay sonra açık havada perde açtı

Bursa'da koronavirüs salgının ardından 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreciyle birlikte kültür sanat faaliyetleri de kaldığı yerden devam etmeye başladı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle salonlardan çıkan AVP Bursa Devlet Tiyatrosu 'Keşanlı Ali Destanı' oyunuyla 4 ay sonra Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluştu.

Bursa'da kültür sanat hayatının iki önemli kurumu olan AVP Bursa Devlet Tiyatrosu ile Bursa Kültür Sanat Turizm Vakfı (BKSTV), normalleşme sürecine katkıda bulunmak amacıyla "Açık havada tiyatro günleri" düzenledi. Haldun Taner'in eseri 'Keşanlı Ali Destanı' adlı oyunla sahne alan AVP Bursa Devlet Tiyatrosu oyuncuları 'Açık havada tiyatro günleri' kapsamında 4 ay sonra sanat severlerle buluştu. Bursalı sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği oyunda vatandaşların sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat edildiği görüldü. Uzun bir aradan sonra seyirciyle buluşmanın heyecanını yaşadıklarını vurgulayan AVP Devlet Tiyatrosu Müdürü Arzu Tan Bayraktutan 'Pandemi sonrası Bursalıların moral ve motivasyonlarını yükseltmek için Bursa Devlet Tiyatrosu olarak 4 ay sonra bu gece 'perde' dedik ve Keşanlı Ali Destanı'nı oynamaya başladık. Çok heyecanlıyız, mutluyuz çünkü 4 ay gibi bir süre sahnelerden uzak kaldık, izleyicimizi özledik.ö dedi.

Bayraktutan, kornavirüs önlemleri kapsamında tüm tedbirleri aldıklarının altını çizerek, 'Tabi bu akşam yeni normal sürecinde sağlık önlemleriyle ilgili tüm tedbirlerimizi aldık. Bizler için bir ilk oldu. Fiziksel mesafeye dikkat ederek koltuk düzenlemesi yapıldı izleyicilerimiz için, her izleyicimizin ateşi ölçüldü, maskeli olup olmadıklarına dikkat edildi, hijyen malzemeleri ile kapıda karşıladık.ö açıklamasında bulundu. Bursalıların oyuna ilgisi ve sosyal mesafe kurallarına uymasından dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını belirten Arzu Tan Bayraktutan, "Beklediğimizin üzerinde bir izleyiciyle karşılaştık çok mutluyuz. Bu 8 gün sürecek tiyatro şölenine tüm Bursalıları bekliyoruz. Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu sahnemizde 1 Eylül'de Tarla Kuşu ve Juliet oyunumuzla ana sezonumuza da merhaba diyeceğiz. 340 kişilik bir salonumuz var ancak ilk etapta yüzde 50 seyirci kapasitesiyle oynayacağız. Yine sağlıkla ilgili tüm önlemleri orada da almaya gayret edeceğiz. Tiyatrolarımız 'perde' demeye bir şekilde devam edecek ama en önemlisi sağlık. Dilerim güzel hoş bir sezon olur. Bu hayatımızda ilk defa tecrübe ettiğimiz bir dönem. Dilerim tüm dünya tekrar sağlıklı günlerine kavuşur ve biz de yüzde 100 doluluk oranıyla tekrar izleyicilerimizle buluşuruz.' dedi.

Haldun Taner'in eseri 'Keşanlı Ali Destanı' adlı oyun 'Açık havada tiyatro günleri' kapsamında 19-20-21 Temmuz tarihlerinde saat 21.00'de sahne alacak. Ali Meriç'in yazdığı 'Akide Şekeri' ise 23-24-25-26 Temmuz tarihlerinde izleyicisiyle buluşacak