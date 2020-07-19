Bursa Devlet Tiyatrosu 4 ay sonra açık havada 'perde' dedi - Son Dakika

Bursa Devlet Tiyatrosu 4 ay sonra açık havada 'perde' dedi

BURSA Devlet Tiyatrosu, 4 ay sonra Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda 'Keşanlı Ali Destanı' oyunuyla izleyiciyle buluştu.

BURSA Devlet Tiyatrosu, 4 ay sonra Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda 'Keşanlı Ali Destanı' oyunuyla izleyiciyle buluştu.

Kentte kültür sanat hayatının iki önemli kurumu AVP Bursa Devlet Tiyatrosu ile Bursa Kültür Sanat Turizm Vakfı (BKSTV), koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 Haziran'da başlayan normalleşme sürecine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Haldun Taner'in ölümsüz eseri 'Keşanlı Ali Destanı' adlı oyunuyla sahne alan AVP Bursa Devlet Tiyatrosu oyuncuları 'Açık Hava'da Tiyatro Günleri' kapsamında 4 ay sonra sanat severlerle buluştu. Bursalı sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği oyunda vatandaşların sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat ettiği görüldü. Uzun bir aradan sonra seyirciyle buluşmanın heyecanını yaşadıklarını vurgulayan AVP Devlet Tiyatrosu Müdürü Arzu Tan Bayraktutan, "Pandemi sonrası Bursalıların moral ve motivasyonlarını yükseltmek için Bursa Devlet Tiyatrosu olarak 4 ay sonra bu gece 'perde' dedik ve Keşanlı Ali Destanı'nı oynamaya başladık. Çok heyecanlıyız, mutluyuz çünkü 4 ay gibi bir süre sahnelerden uzak kaldık, izleyicimizi özledik" dedi.

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Bayraktutan, kornavirüs önlemleri kapsamında tüm tedbirleri aldıklarının altını çizerek, "Tabi bu akşam yeni normal sürecinde sağlık önlemleriyle ilgili tüm tedbirlerimizi aldık. Bizler için bir ilk oldu. Fiziksel mesafeye dikkat ederek koltuk düzenlemesi yapıldı izleyicilerimiz için, her izleyicimizin ateşi ölçüldü, maskeli olup olmadıklarına dikkat edildi, hijyen malzemeleri ile kapıda karşıladık" açıklamasında bulundu.

'YÜZDE 50 SEYİRCİ KAPASİTESİYLE OYNAYACAĞIZ'

Bursalıların oyuna ilgisi ve sosyal mesafe kurallarına uymasından dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını belirten Bayraktutan şunları kaydetti: "Beklediğimizin üzerinde bir izleyiciyle karşılaştık çok mutluyuz. Bu 8 gün sürecek tiyatro şölenine tüm Bursalıları bekliyoruz. Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu sahnemizde 1 Eylül'de 'Tarla Kuşu ve Juliet' oyunumuzla ana sezonumuza da merhaba diyeceğiz. 340 kişilik bir salonumuz var ancak ilk etapta yüzde 50 seyirci kapasitesiyle oynayacağız. Yine sağlıkla ilgili tüm önlemleri orada da almaya gayret edeceğiz. Tiyatrolarımız 'perde' demeye bir şekilde devam edecek ama en önemlisi sağlık. Dilerim güzel hoş bir sezon olur. Bu hayatımızda ilk defa tecrübe ettiğimiz bir dönem. Dilerim tüm dünya tekrar sağlıklı günlerine kavuşur ve biz de yüzde 100 doluluk oranıyla tekrar izleyicilerimizle buluşuruz."

Haldun Taner'in ölümsüz eseri 'Keşanlı Ali Destanı' adlı oyun 'Açık Hava'da Tiyatro Günleri' kapsamında 19-20-21 Temmuz tarihlerinde saat 21.00'de sahne alacak. Ali Meriç'in yazdığı 'Akide Şekeri' ise 23-24-25-26 Temmuz tarihlerinde izleyicisiyle buluşacak.


Devlet Tiyatroları, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 10:58 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bursa Devlet Tiyatrosu 4 ay sonra açık havada 'perde' dedi - Son Dakika
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