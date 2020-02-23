Bursa Devlet Tiyatrosu "Taş Bademleri" oyununun prömiyerini yapacak - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Bursa Devlet Tiyatrosu 'Taş Bademleri' oyununun prömiyerini yapacak - Son Dakika

Bursa Devlet Tiyatrosu "Taş Bademleri" oyununun prömiyerini yapacak

6 saat önce

Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT), "Taş Bademleri" oyununun prömiyerini yapacak.

Bursa Devlet Tiyatrosu

Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT), "Taş Bademleri" oyununun prömiyerini yapacak.

Remzi Özçelik'in yazdığı "Taş Bademleri" adlı oyunun yönetmenliğini Berrin Kulya Balkanlar, dekorunu Bekir Beğen, kostümlerini Tuğçe Özdemir, ışık tasarımını Şükrü Kırımoğlu, koreografisini Ömür Uyanık üstleniyor.

Işıl Öztürk Sehlikoğlu, Hatice Sezer, Nejat Orbay Sehlikoğlu, Gizem Türköz'ün de aralarında bulunduğu 14 oyuncunun rol aldığı oyunda, düğün günü kocasını kaybeden kadın ile hapishanede oğlunu kaybeden kadının hikayeleri ele alınıyor.

Yıllardır söndüremedikleri kin ve öfkeyle yanıp tutuşan inatçı ve dirençli iki kadını sevgiyle yumuşatmaya çalışan Doktor Aziz ve öğretmen Nevin'in hikayesinin anlatıldığı oyununun prömiyeri Ahmet Vefik Paşa (AVP) Sahnesi'nde 25 Şubat Salı günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

Oyun ayrıca 26, 27 ve 28 Şubat'ta saat 20.00'de aynı sahnede seyirciyle buluşacak.

Devlet Tiyatroları, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 03:34 Kaynak: AA
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