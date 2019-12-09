Ahmet Vefik Paşa Bursa Devlet Tiyatrosunun yeni oyunu "Akşam Yemeği" yarın izleyiciyle buluşuyor.

Süheyla Elbaş Zeybek'in yönettiği oyunda Ufuk Şener, Demet Oran, Melike Ergüzen, Cem Arabacıoğlu ve Ayşe Dinç Yıldız rol alıyor.

Bir akşam yemeğinde "şiddet" olgusunun masaya yatırıldığı oyunun dekor tasarımı Cenk Oral, kostüm tasarımı Özge Akarsu, ışık tasarımı Yakup Çartık, müzikleri ise Gürkan Çakıcı imzasını taşıyor.

Bursa Devlet Tiyatrosu hem bu ay hem de sezon boyunca "Keşanlı Ali Destanı", "Üçkağıtçı", "Şair Şiir Şuur Mehmet Akif Ersoy", "Yalan Makinası", "Bir İnce Sızı Nisan 1915", "Akide Şekeri", "Kapılar", "Küçük Prenses", "Tıngır Mıngır Ülke", "Sinco Akıllı Sincap", "Barbara'nın Doğumu" oyunlarını tiyatroseverlerle buluşturmaya devam edecek.