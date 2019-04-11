Son Dakika Haberleri: Bursa Devrilen Tır, Bursa-İstanbul Yolunu 2 Saat Trafiğe Kapattı

Bursa Devrilen Tır, Bursa-İstanbul Yolunu 2 Saat Trafiğe Kapattı

1 saat önce

Devrilen TIR, Bursa-İstanbul yolunu 2 saat trafiğe kapattıBursa'nın Gemlik ilçesinde Serkan Tuna idaresindeki 41 V 1499 plakalı hafriyat yüklü TIR, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda devrildi.

Bursa Devrilen Tır, Bursa-İstanbul Yolunu 2 Saat Trafiğe Kapattı, System.String[]
Devrilen TIR, Bursa- İstanbul yolunu 2 saat trafiğe kapattı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Serkan Tuna idaresindeki 41 V 1499 plakalı hafriyat yüklü TIR, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda devrildi. Kaza sebebiyle, Bursa-İstanbul Yolu yaklaşık 2 saat trafiğe kapandı.

Kaza, Bursa'nın Gemlik ilçesi Bursa-İstanbul Yolu üzerinde meydana geldi. Serkan Tuna (40) idaresindeki 41 V 1499 plakalı hafriyat yüklü TIR, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda bariyerlere çarparak yola devrildi. Kaza sebebiyle TIR'ın kupası ormanlık alana uçarken, yola devrilen dorse sebebiyle yol trafiğe kapandı. TIR'ın kupasında sıkışan sürücü Tuna, olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tuna'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Öte yandan TIR'ın dorsesinde bulunan hafriyat atıklarıda yola saçıldı. Kaza sebebiyle, Bursa-İstanbul Yolu yaklaşık 2 saat trafiğe kapanırken uzun araç kuyrukları oluştu. Yol, belediye ekiplerinin dorseyi ve atıkları temizlemesiyle yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:32 Kaynak: DHA
Gemlik, İstanbul, Bursa, Güncel
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